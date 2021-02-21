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Sağlık Erciyes Üniversitesi aşı gönüllüsü başvuru | Koronavirüs aşı gönüllüsü nasıl olunur?
Sağlık

Erciyes Üniversitesi aşı gönüllüsü başvuru | Koronavirüs aşı gönüllüsü nasıl olunur?

Aşı gönüllüsü nasıl olunur? Koronavirüs salgınının sona ermesi için aşılar son derece önemli. Tüm dünyada aşı tedariki sorunları yaşanırken yerli ve milli aşılara olan ilgi arttı. Ülkemizde 17 ayrı aşı çalışması sürüyor. Erciyes Üniversitesi’nin aşısında faz 2 çalışmaları başladı. Vatandaşlar korona aşısı için nasıl nereden gönüllü olabileceklerini araştırıyor. Peki, kimler korona aşı gönüllüsü olabilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 22:12:00 -
Erciyes Üniversitesi aşı gönüllüsü başvuru | Koronavirüs aşı gönüllüsü nasıl olunur?

Erciyes Üniversitesi aşı gönüllü ekranı | Koronavirüs salgınında yerli aşı çalışmaları büyük önem taşıyor. Erciyes Üniversitesi yerli aşıda faz 2 çalışmalarına başladı. Vatandaşlar koronavirüs aşısı için nasıl nereden gönüllü olabileceğini araştırıyor. Peki, aşı gönüllüsü nasıl olunur?

Erciyes Üniversitesi aşı gönüllüsü başvuru | Koronavirüs aşı gönüllüsü nasıl olunur?

Erciyes Üniversitesi aşısı 10 Şubat’ta faz 2 çalışmalarına başladı. Gönüllülere aşı uygulanmaya başladı. Aşı gönüllüsü olmak isteyenler ne yapmaları gerektiğini araştırıyor. Aşı gönüllüsü olma şartları şöyle:

  • 18 ve üzeri
  • Tüm sağlıklı gönüllüler
  • Bilgilendirilmiş oluru anlayabilmek ve gönüllü olarak imzalayabilmek.

Aşı gönüllüsü olmak isteyenler Erciyes Üniversitesini arayarak detaylı bilgi alabiliyor. Gönüllü olabilmek için 0352 207 66 66 - 24405 / 0506 232 73 73 nolu numaraları arayıp bilgi alabilirsiniz.

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