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Spor Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi
Spor

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-10 18:21:44 -
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'na devam edildi

KAYSERİ (AA) - Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları'nda "Marmotini Erciyes" etabının "Cross Country Maraton" bölümü tamamlandı.

Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen yarışlar, elit erkekler ve elit kadınlar olmak üzere 2 kategoride düzenlendi.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Fransa ve Kazakistan'dan katılan 20 sporcu, zorlu parkurda pedal çevirdi.

Sporcular, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında inşa edilen parkurda inişli çıkışlı arazi şartlarında 62 kilometre mesafe katetti.

Elit erkeklerde Fransa'nın Giant France XC takımından Daniel Thibault, elit kadınlarda ise Brisaspor'dan Semra Yetiş birinciliği elde etti.

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