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Spor Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı
Spor

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-11 14:30:34 -
Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları, "Marmotini Erciyes" etabının "Cross Country Olimpik" bölümüyle sona erdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Erciyes Yüksek İrtifa Spor Turizmi Derneği, Velo Erciyes Organizasyonu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile Develi Belediyesi, Spor AŞ, Kayseri Ulaşım AŞ, İl Sağlık Müdürlüğü ve Oran Kalkınma Ajansı gibi kuruluşların destekleriyle Erciyes Dağı'nda gerçekleştirilen yarışların son etabı, 4 kategoride yapıldı.

Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Fransa ve Kazakistan'dan katılan 25 sporcu, zorlu parkurda pedal çevirdi.

Sporcular, Erciyes Dağı'nın 2 bin 200 metre rakımında inşa edilen parkurda inişli çıkışlı arazi şartlarında 27 kilometre mesafe katetti.

Yarışlarda elit erkeklerde Fransa'nın Giant France XC Team takımından Thibault Daniel birinci, Clup Cycliste Grand Remis takımınından Clement Auvin ikinci, Brisaspor'dan Abdülkadir Kelleci üçüncü oldu.

İki kişinin yarıştığı elit kadınlarda ise Brisaspor'dan Semra Yetiş birinciliği, Zehra Kargın da ikinciliği elde etti.

Junior erkeklerde ise Kazakistan Ulusal Takımı'ndan Yegor Karassyov birinci, Talas Gençlik Spor Kulübünden Mehmet Can Çukur ikinci, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünden Davut Duman üçüncü oldu.

İki kişinin mücadele ettiği junior kadınlarda da Talas Gençlik Spor Kulübünden Funda Taşkın birinciliği, Kayseri Gençlik ve Spor Etkinlikleri Kulübünden Melike Havva Yiğit ikinciliği elde etti.

Yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri törenle verildi.

Kayseri’de 3 Eylül'de başlayan Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları kapsamında 12 uluslararası kadın ve erkek yol bisikleti, 16 dağ bisikleti olmak üzere 28 uluslararası bisiklet müsabakası düzenlendi.

Erciyes'teki bisiklet yarışlarına Türkiye başta olmak üzere ABD, İtalya, İspanya, Rusya, Belçika, Ukrayna, Çin, Azerbaycan, Polonya, Kazakistan, Fransa, Kuveyt ve Kolombiya’dan bisiklet takımları katıldı.

Müsabakalarda 250'nin üzerinde profesyonel sporcu mücadele etti.


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