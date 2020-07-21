Erciyes Teknopark'tan sigara içmeyen personele fazla izin hakkı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Teknopark, tütün kontrolü strateji belgesi ve eylem planı çerçevesinde, bu alışkanlıktan vazgeçilmesini teşvik etmek adına sigara kullanmayan personele ilave 2 gün izin hakkı tanıdı.

Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, yazılı açıklamasında, Sağlık Bakanlığı tarafından iki yıl önce tütün kontrolü strateji belgesi ve eylem planı çıkarıldığını, Erciyes Teknopark'ın da bu plan çerçevesinde, sigaranın bırakılmasını teşvik adına yönetim ofisi personelinin yıllık minimum izin sürelerine ilave 2 gün izin hakkı tanıdığı belirtti.

Alınan kararın 2020 yılını kapsadığını, hak kazanan personelin izinlerini kullanabileceklerini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:

"Erciyes Teknopark Yönetim Kurulunca tütüne karşı mücadele eylem planı çerçevesinde belirtilen caydırıcı önlemlere uygun olarak, sigarayı bırakmanın teşvik edilmesi amacıyla sigara kullanmayan Erciyes Teknopark AŞ yönetim ofisi personeline, 2020 yılında hak edilmiş veya hak edilecek olan izinlerden başlayacak şekilde, 4857 sayılı iş kanununda belirtilen yıllık minimum izin sürelerine ilave 2 gün izin hakkı tanınmasına oy birliği ile karar verildi. Karar gereğince 2020 yılından başlayacak şekilde sigara içmemeye özendirmek ve sigarayı bırakmaya teşvik amaçlı olarak her yıl 2 gün ilave izin hakkı tanınacak. Bu kapsamda sigara içen personel için herhangi bir izin hakkı değişikliği olmadan, bu kişiler iş kanunu hükümlerine göre izin hakkı kazanmaya devam edecek. Bu uygulamadaki amacımız, tütünle mücadeleye kurum olarak dikkat çekmek."