Erciyes Dağı'nda zirveye tırmanırken sakatlanan vatandaş kurtarıldı
Kayseri Erciyes Dağı'nda zirveye tırmanış yaparken yaralanan vatandaşı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi kurtardı.
Kayseri Erciyes Dağı'nda zirveye tırmanış gerçekleştirildi. Yapılan tırmanış sırasında bir vatandaşın düşerek yaralandığı bildirildi.
Ekipler yaralanan vatandaş için harekete geçti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin müdahaleleri sonrası yaralanan vatandaşın kurtarıldığı açıklandı.
6 saatlik çalışma sonrasında düştüğü yerden kurtarılan vatandaş sağlık ekiplerine teslim edildi.
Vatandaşın sağlık durumu hakkında açıklama henüz gelmedi.
Jandarma Genel Komutanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Kayseri Erciyes Dağı’nda zirveye tırmanış esnasında düşerek yaralanan bir vatandaşımız, JAK timlerimiz tarafından gerçekleştirilen 6 saatlik çalışma sonrasında düştüğü yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir" denildi.