0553 313 94 23

Erciyes bisiklet sporunun merkezi olacak

- Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı:"Geçen hafta sonu downhill branşında Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa Kupası yaparak Erciyes'in kalitesini ve parkurlarını dünyanın en yetkin kurumları nezdinde de tescil ettirmiş olduk. Bisiklet turizminin Erciyes'in ayrılmaz bir parçası olması için çalışıyoruz"

16 Haziran 2019 Pazar 12:22
Erciyes bisiklet sporunun merkezi olacak


KAYSERİ (AA) - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Dağı'nın bisiklet sporunun merkezi olacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Bisiklet Ağı (EUROVELO) kapsamında Erciyes'te, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından bisiklet turizmi ve spor semineri düzenlendi.

Seminerde konuşan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, belediyenin yatırımları ile dünya standartlarının üzerinde bir kış turizm merkezi haline gelen Erciyes'te yazın yapılacak faaliyetlerde bisikletin önemli bir yer teşkil ettiğini belirtti.

Bisiklet sporu için Erciyes'te güzel bir altyapı oluşturduklarını aktaran Cıngı, "Geçen hafta sonu downhill branşında Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa Kupası yaparak Erciyes'in kalitesini ve parkurlarını dünyanın en yetkin kurumları nezdinde de tescil ettirmiş olduk. Bisiklet turizminin Erciyes'in ayrılmaz bir parçası olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de ulaşıma entegre edilen bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS'le ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise kentte 2010 yılından bu yana bisiklet sisteminin ulaşım sisteminin bir parçası olarak kullanıldığını anlattı.

KAYBİS'in 2010 yılından bu yana gelişerek büyüdüğünü ve şu an 52 istasyonları olduğunu belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Açıldığında bin 500 kullanıcı iken, 47 bin kullanıcıya çıktık. Bisikletlerimiz geçen yıl 1 milyon 300 bin kilometre yol yaptı. Bu sene 2,5 milyon kilometrenin üzerine çıkmayı planlıyoruz. Bisikletlerimiz günlük ortalama 86 dakika kullanılır hale geldi. Bu sene 100 dakikanın üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Avrupa'da genel kabul görmüş kriterlere göre bisiklet sisteminin günlük yedi defa kullanılması, o sistemin başarılı olduğunu gösteriyor. Kayseri'de 6,5 ile buna çok yakınız."

Yeni başlattıkları "Park et-Bisiklet" sistemi ile ilgili de açıklamada bulunan Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesine ait otoparklara aracını park edenlerin bisikletle şehrin diğer bölgelerine gidebildiğini ifade etti.

Seminere dünyayı bisikletle dolaşan Miroda Otto da katılarak tecrübelerini paylaştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:22
  1. bisiklet
  2. Erciyes
  3. kayseri
  4. Murat Cahid Cıngı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
    1. YKS'nin ikinci oturumu sona erdi
    2. Uzmanlar uyarıyor: ROP hastalığına..
    3. "Ne zaman oylar masanın üzerine çıktı..
    4. "Türkiye S-400 alması gerekiyorsa..
    5. Dünyanın gözleri önünde yanmıştı! İlk..
    6. Afyonkarahisar’a şehit ateşi düştü
    7. Evkur Yeni Malatyaspor’un anlaştığı..
    8. Konya Büyükşehir Tarımsal Kalkınmaya..
    9. Gençlerbirliği başkanını seçiyor
    10. Ülke nüfusu artarken sebze üretim..
    11. Kulp ilçesi ipek böcekçiliği..
    12. 18 yıllık işini bırakıp bu işe..
    13. Beyşehir Gölü’nde av dönemi dualarla..
    14. İzmir'de 40 Afgan kaçak göçmen yakalandı
    15. İtalya hükümeti, Akdeniz'de kurtarılan..
    16. Evkur Yeni Malatyaspor kamp..
    17. Babalar Günü’nü şehitlikte kutladı
    18. MHP Genel Başkanı Bahçeli: “Türkiye..
    19. Şırnak'ta 8 teröristin etkisiz hale..
    20. Muhammed bin Selman'dan akılalmaz..
    21. Başkentliler en çok domates ve..
    22. Yıldırım düşmesi güvenlik kamerasına..
    23. Kaş’ta Meis Açık Deniz Yüzme Yarışı..
    24. Çamlıca Kulesi’nde test çalışmaları..
    25. "PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları..
    26. 'Dikkat edilmeli milli-manevi..
    27. Tehlikeli motosiklet kullanan..
    28. Meteorolojiden kritik uyarı! 27 ilde..
    29. Çavdarhisar’da trafik kazası: 2 yaralı
    30. (Özel ) Karaborsaya düşen zirai ilaç,..
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Otomotiv devinden Türkiye hamlesi! Satın aldılar
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar
    Planları hüsrana uğradı! Türkiye'nin kapısını çalacaklar

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor