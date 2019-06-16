Erciyes bisiklet sporunun merkezi olacak





KAYSERİ (AA) - Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, Erciyes Dağı'nın bisiklet sporunun merkezi olacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Bisiklet Ağı (EUROVELO) kapsamında Erciyes'te, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ tarafından bisiklet turizmi ve spor semineri düzenlendi.

Seminerde konuşan Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, belediyenin yatırımları ile dünya standartlarının üzerinde bir kış turizm merkezi haline gelen Erciyes'te yazın yapılacak faaliyetlerde bisikletin önemli bir yer teşkil ettiğini belirtti.

Bisiklet sporu için Erciyes'te güzel bir altyapı oluşturduklarını aktaran Cıngı, "Geçen hafta sonu downhill branşında Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa Kupası yaparak Erciyes'in kalitesini ve parkurlarını dünyanın en yetkin kurumları nezdinde de tescil ettirmiş olduk. Bisiklet turizminin Erciyes'in ayrılmaz bir parçası olması için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kayseri'de ulaşıma entegre edilen bisiklet paylaşım sistemi KAYBİS'le ilgili bilgiler veren Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu ise kentte 2010 yılından bu yana bisiklet sisteminin ulaşım sisteminin bir parçası olarak kullanıldığını anlattı.

KAYBİS'in 2010 yılından bu yana gelişerek büyüdüğünü ve şu an 52 istasyonları olduğunu belirten Gündoğdu, şunları kaydetti:

"Açıldığında bin 500 kullanıcı iken, 47 bin kullanıcıya çıktık. Bisikletlerimiz geçen yıl 1 milyon 300 bin kilometre yol yaptı. Bu sene 2,5 milyon kilometrenin üzerine çıkmayı planlıyoruz. Bisikletlerimiz günlük ortalama 86 dakika kullanılır hale geldi. Bu sene 100 dakikanın üzerine çıkacağımızı düşünüyoruz. Avrupa'da genel kabul görmüş kriterlere göre bisiklet sisteminin günlük yedi defa kullanılması, o sistemin başarılı olduğunu gösteriyor. Kayseri'de 6,5 ile buna çok yakınız."

Yeni başlattıkları "Park et-Bisiklet" sistemi ile ilgili de açıklamada bulunan Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesine ait otoparklara aracını park edenlerin bisikletle şehrin diğer bölgelerine gidebildiğini ifade etti.

Seminere dünyayı bisikletle dolaşan Miroda Otto da katılarak tecrübelerini paylaştı.