Erciş'te yaz Kur'an kursları başladı: İmam hatip çocukları hediyelerle karşıladı

Erciş'te yaz Kur'an kursları kapılarını açtı

Okulların kapanmasıyla birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kursları Van'ın Erciş ilçesinde de başladı. 6 Temmuz'da başlayan kurslar 6 hafta boyunca devam edecek ve 14 Ağustos tarihinde sona erecek.

İlçedeki camilerde sabah saatlerinde başlayan programda çocukları Kur'an-ı Kerim okumanın heyecanı sardı. En özel karşılamalardan biri ise Çınarlı Mahallesi Hazret-i Ömer Camii'nde yaşandı.

İmam Hatip Damar: Çocukları hediyelerle karşıladı

Camiye gelen minik öğrencileri İmam Hatip Cumali Damar kapıda hediyelerle karşıladı. Damar, yaz Kur'an kurslarının çocuklar için çok bereketli bir dönem olduğunu vurguladı.

"Yaz Kur'an kurslarımız çocuklarımızın camiyle, cemaatle ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ile buluştuğu çok bereketli bir dönemdir" diyen Damar, amaçlarının sadece Kur'an öğretmek olmadığını söyledi.

"Sevgi, saygı ve dürüstlüğü kalbine nakşetmek"

İmam Hatip Damar, hedeflerini şöyle anlattı: "Burada amacımız sadece çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim'i okumayı değil, aynı zamanda sevgi, saygı, dürüstlüğü çocuklarımızın kalbine nakşetmektir."

Peygamber Efendimiz'in (SAV) "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir" hadisini hatırlatan Damar, bu seneki şiarın "Peygamber metodu ile sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız" olduğunu belirtti.

Dersleri oyun, bilgi yarışması ve ikramlarla eğlenceli hale getireceklerini ifade eden Damar, "Çocuk sesinin olmadığı bir caminin geleceği yoktur, çocuk sesi camilerimizde olacaktır" dedi.

Anne babalara çağrı: Çocuklarınıza Kur'an kursunda ne öğrendiğini sorun

Kursa gelen çocukların ailelerine de seslenen İmam Hatip Damar, "Çocuklarımız Allah'ın bize bir emanetidir, o emanete sahip çıkalım" diyerek şu çağrıda bulundu:

"Kur'an kursu dönüşünde çocuklarımıza 'evladım bugün camide ne öğrendin, hangi harfi öğrendin' diyebilelim ve yaz Kur'an kurslarımızı evlerimizde de taçlandıralım."

Peygamber Efendimiz'in "Bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermiş olamaz" hadisine atıf yapan Damar, o hediyenin İslam ahlakı, Kur'an ahlakı ve çocukların tebessümü olduğunu söyledi.

Öğrenci gözünden kurs: "Mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz"

Kursa katılan 5. sınıf öğrencisi Yusuf Ali Yaşar da duygularını paylaştı: "Kur'an kursunda mutlu oluyoruz, huzurlu oluyoruz. Oyun oynuyoruz ve bazen hocamızın aldığı bize hediyelerle oynuyoruz. Biz burada namaz kılmayı, oruç tutmayı ve Kur'an okumayı öğreniyoruz. Hocamızı da çok seviyoruz."

Sıkça Sorulan Sorular

S: Erciş'te yaz Kur'an kursları ne zaman başladı?

C: Kurslar 6 Temmuz itibariyle başladı.

S: Kurslar kaç hafta sürecek ve ne zaman bitecek?

C: Kurslar 6 hafta sürecek ve 14 Ağustos'ta sona erecek.

S: Kursları kim düzenliyor?

C: Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan kurslar Erciş'teki camilerde düzenleniyor.