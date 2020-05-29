Erciş’te cuma namazı kılındı

Van’ın Erciş ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra bugün cuma namazı açık alanlarda kılındı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan itibaren cemaatle namaz kılınmazken, bugün cuma namazıyla birlikte yeniden cemaat toplandı. Bu kapsamda Erciş ilçesindeki Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan Tenzile Ana İlk ve Ortaokulu bahçesinde sosyal mesafe kuralına göre bir araya gelen vatandaşlar, huşu içerisinde namazlarını eda ettiler. Maske takarak seccadeleriyle okulun bahçesine gelen vatandaşlar, burada görevliler tarafından ateşleri de ölçüldü. Hazırlıksız gelenlere de maske ve seccadenin dağıtıldığı namazın ardından cemaat hep birlikte dua etti.