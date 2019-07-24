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Erciş’te 900 yıllık Oğuz tamgalı taş bulundu

Urartu ve Karakoyunlu devletlerine başkentlik yapan Van’ın Erciş ilçesinde Van Gölü suları içinde kalan tarihi kalede Oğuz tamgalı taş bulundu.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:52
Erciş’te 900 yıllık Oğuz tamgalı taş bulundu

Urartu ve Karakoyunlu devletlerine başkentlik yapan Van’ın Erciş ilçesinde Van Gölü suları içinde kalan tarihi kalede Oğuz tamgalı taş bulundu.


Göl sularının çekilmesiyle birlikte yeniden ortaya çıkan tarihi Erciş Kalesi’nde Oğuz tamgalı taş bulundu. Tarihçi-Yazar Mehmet Fatih Bekirhan, Erciş Kalesi içinde araştırma yaparken tesadüfen rastladığı kesme taşın üzerinde Oğuz Türklerinin boylarından olan ‘Yıva’ boyuna ait tamga buldu. 14 ve 15. yüzyıllarda Erciş’i başkent yaparak Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Azerbaycan, İran, Irak ve Kafkaslara hükmeden Karakoyunlu Türkmenlerinin de Oğuzların Yıva boyundan olması bulunan tamgalı taşın önemini bir kez daha artırdı.


Bulunan tarihi taş hakkında açıklamalarda bulunan Tarihçi-Yazar Mehmet Fatih Bekirhan, Erciş’in 900 yıldır Türk toprağı olduğunu belirterek, ‘’Merhum tarihçiler Zeki Velidi Togan ve Fahrettin Kırzıoğlu’nun araştırmalarına göre Erciş’te Yıva boyunun çok eski dönemlerde de yaşadıkları ve"Mamık" ile "Konak" adlı iki beylerinin isimlerinin bilindiği ifade ediliyor. Karakoyunluların Erciş’e ve Doğu Anadolu’ya büyük göçleri ise 13. yüzyıl başlarında Moğollar ile çarpışarak önderleri Töre Bey komutasında 30 bin çadırdan oluşan aşiretiyle yaptıkları hicrettir. Bu taşın mutlaka Van müzesinde tutulması gerekir. Tarihi ve çok önemli bir belgedir. Yıva boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuz Türklerinin 24 boyundan biridir. Kaşgarlı Mahmud’a göre Divânu Lügat’t-Türk’teki 22 Oğuz bölüğünden dördüncüsüdür. Yıva, ’derecesi hepsinden üstün’ anlamına gelmektedir" dedi. Bekirhan, "Erciş Kalesi ise Selçuklular tarafından 1127 tarihinde yaptırılmıştır. Van Gölünün taşmasıyla 1841 yılında boşaltılan Erciş Kalesi ve içindeki yapılar zamanla göl suları içerisinde yıkılarak enkaz haline gelmiş, sahip çıkılmadığından ve halkın bilinçsiz şekilde kale taşlarını sökerek bina inşaatlarında kullanmasından ötürü de tarihi kalenin sadece yıkık iki bedeni günümüzde ayakta kalmıştır. Erciş Kalesi’nin bir bölümü ise halen göl suları altındadır’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:52
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