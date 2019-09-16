Erciş Ülkü Ocaklarında nöbet değişimi

Van’ın Erciş Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Sıddık Yeşilbaş, başkanlık görevini törenle Mehmet Buğra Şener’e devretti.

Vanyolu Caddesi’nde bulunan ülkü ocakları binasında gerçekleşen törende bir konuşma yapan Erciş Ülkü Ocakları Başkanı Muhammed Sıddık Yeşilbaş, 6 yıldır görevini aralıksız sürdürdüğünü, kendi isteğiyle başkanlıktan ayrılarak görevi Mehmet Buğra Şener’e devrettiğini söyledi. Yeşilbaş, “Gözüm arkada kalmayacak. Mehmet Buğra Şener kardeşimin azmi ve çalışkanlığı sayesinde teşkilatımız daha verimli ve güzel yerlere gelecektir. Görev yaptığım süre içinde tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım. Bundan sonraki süreç içerisinde de yine teşkilatımızın içinde yer alıp bir nefer olarak görevim devam edecektir. Genç kardeşime görevinde üstün başarılar dilerim” dedi.

Erciş Ülkü Ocakları Başkanlığına getirilen Mehmet Buğra Şener ise, “Erciş Ülkü Ocakları Başkanlığını bugüne kadar en güzel şekilde temsil eden Muhammed Sıddık Yeşilbaş Başkanıma vermiş olduğu tüm emek ve çabalardan ötürü ülkücü gençlik olarak şükran ve minnetlerimizi sunarız. Davamıza ve başkanımıza layık olmak için bundan sonra da tüm gücümüzle çalışacağız. Ülkü Ocakları, Türk milletinin 57. Alayıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından, Ülkü Ocakları Van İl Başkanı Ahmet İşiyok tarafından eski başkan Muhammet Sıddık Yeşilbaş’a hizmetlerinden ötürü şükran plaketi verildi. Ardından eski başkan Muhammed Sıddık Yeşilbaş, Erciş Ülkü Ocakları mührü ile Türk bayrağını yeni başkan Mehmet Buğra Şener’e devretti.