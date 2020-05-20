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Erciş, galericiler sitesine kavuşuyor

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kısa süre içerisinde yapımına başlanılacak olan galericiler sitesi alanında incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 18:55:47 -
Erciş, galericiler sitesine kavuşuyor

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ve AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, kısa süre içerisinde yapımına başlanılacak olan galericiler sitesi alanında incelemelerde bulundu.


Galerici esnafının güzel bir ortamda hizmet vermelerini sağlamak amacıyla Haydarbey Mahallesi’nde 100 dönümlük bir alan üzerine inşa edilecek ve içerinde 100 metrekarelik 145 iş yerinin bulanacağı modern bir galericiler sitesi için çalışmalar sürdürülüyor. Yapılması düşünülen sitenin aynı zamanda Erciş’in yeni yüzüne de hitap edeceği vurgulandı.


Erciş’te çok sayıda oto galeri bulunurken, bunların ilçe merkezinde değişik yerlerde hizmet verdikleri, yeni yapılacak galericiler sitesi ile hoş olmayan görüntünün ortadan kaldırılması hedefleniliyor. Galericilerin bir araya gelmesiyle birlikte oto satışlarının daha da verimli hale gelmesi bekleniliyor.

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