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Erciş Belediyesinde bayramlaşma

Van’ın Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin, pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle çalışanlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:38
Erciş Belediyesinde bayramlaşma

Van’ın Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin, pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle çalışanlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.


Erciş Belediyesi Başkanı Yıldız Çetin, Belediye Başkan Yardımcısı Kader İnci, pazar günü başlayacak olan Kurban Bayramı nedeniyle belediye konferans salonunda çalışanlarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı.Personele şeker, çikolata ve kolonya ikram edilen bayramlaşmada Başkan Çetin, insanlar arasında sevgi, saygı ve hoşgörü duygularının yoğunlaştığı anlamlı günler olan bayramlarda, dargınlıkların unutulmasını istedi. Erciş halkının ve belediye personelinin güzel bir bayram geçirmelerini diledi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:38
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