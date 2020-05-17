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Erciş Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

Van’ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri fırsata çevirerek yol bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:14:20 -
Erciş Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi

Van’ın Erciş Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günleri fırsata çevirerek yol bakım çalışmalarını sürdürüyor.


Daha yaşanır bir kent için çalışmalarını sürdüren Erciş Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirdi. Kısıtlama kapsamında cadde ve yollar boşalınca, Erciş Belediyesi de ilçedeki bazı caddelerin bakım çalışmalarını yaptı. Söz konusu çalışmalar kapsamında ilçenin en işlek güzergâhlarından biri olan Sahilkent Mahallesi Erhan Çavuşoğlu Caddesi’nde ekipler bakım ve onarım yaptı.

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