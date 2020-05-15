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Siyaset

Ercik’ten limon ihracatı açıklaması

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 10 bin ton limon ihracatına izin verildiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 11:42:31 -
Ercik’ten limon ihracatı açıklaması

AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayı ile 10 bin ton limon ihracatına izin verildiğini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin milletvekillerimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.


Ercik, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, günlerdir Mersin kamuoyunu meşgul eden limon ihracatı konusunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin milletvekillerinin yoğun çabaları ve 1.5 aylık emekleri sonucunda, 10 bin ton limona ihracat izninin Cumhurbaşkanımız tarafından onaylandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Mersin’i ve Mersinli kardeşlerimizi çok sevmektedir. Her zaman ilimizin ve hemşehrilerimizin yanında olmuştur. Bugüne kadar desteklerini esirgemedikleri için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ve Mersin milletvekillerimize emeklerinden ve her zaman Mersin’in sesini duyurmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Üreticilerimize ve Mersinimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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