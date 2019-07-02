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Ercan Yazıcı, yeni sezona yüzde 100 hazır girmek istiyor

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Yılport Samsunspor’un stoperi Ercan Yazıcı, yeni sezona maç eksiğini tamamlayarak yüzde 100 hazır olacağını söyledi.

02 Temmuz 2019 Salı 15:53
Ercan Yazıcı, yeni sezona yüzde 100 hazır girmek istiyor

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Yılport Samsunspor’un stoperi Ercan Yazıcı, yeni sezona maç eksiğini tamamlayarak yüzde 100 hazır olacağını söyledi.


Tedavisinin ardından ara vermeden antrenmanlara başlayan Ercan Yazıcı, yeni sezona Nuri Asan Tesislerinde hazırlanıyor. Kaptan Ercan Yazıcı, şu anda yüzde 70-80 olarak hazır olduğunu söyleyerek, “Ameliyatımın üzerinden 8 ay geçti. Bu sakatlık için bu süre yeterli. Şu anda yüzde 70-80 olarak hazırım. Geri kalan maç eksiğimi de kampta tamamlayacağım. Yeni sezonda inşallah yüzde 100 hazır bir şekilde iyi bir Ercan Yazıcı’yı taraftarımıza seyrettirmek için elimden geleni yapacağım. İnşallah bu sakatlığı hiçbir futbolcu yaşamaz” dedi.


Geçen sezonun hatalarını bu sezon yapmayacaklarını belirten Ercan Yazıcı, “Önümüzdeki sezon, geçen sezon yaptığımız hataları, yanlışları tekrarlamamak için elimizden geleni yapacağız. Yeni bir başlangıç, yeni bir sezon, yeni umut ile taraftarımızın arkamızda olacağına inanıyoruz. Bu sezon her şey çok farklı olacak. Yeni bir hoca ve oluşum ile bu senenin farklı olacağına taraftarımız inansın. Çok güzel günlerin başlangıcı olacak. Bu sezon direk bir üst lige çıkacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 15:53
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