Ercan Öztürk tutuklandı mı? Ercan Öztürk nereli?

Tuzla'da meydana geldiği iddia edilen olayda, Ercan Öztürk isimli bir şahsın, mide bulandıran ve bir o kadar da alçak ve sapıklık ederken görüntüler ortaya çıktı. Fırıncı olduğu öne sürülen hayvan tecavüzcüsü Ercan Öztürk'ün tutuklanması için sosyal medya platformlarında kampanya başlatılırken birçok kullanıcı, #ErcanOzturkTutuklansın etiketiyle tepkisini ortaya koydu.

Ercan Öztürk, kişisel sosyal medya hesabından yayımladığı iddia edilen bir video nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi. Twitter'da açılarak kısa sürede gündem olan #ErcanÖztürkTutuklansın etiketiyle yapılan paylaşımlarda, çok sayıda eleştiriye maruz kalan şahıs hakkında, Ercan Öztürk tutuklansın paylaşımında bulundu. Ercan Öztürk hakkında, bir sitede yayımlanan bilgide, sosyal medyadaki tepkilerin uyandırdığı yankı sonucu çalışma başlatıldığı iddia edildi. Habere göre, Öztürk, savcılık karşısına çıkarılmak üzere evinden alındı. Ancak resmi kaynaklardan, haberi doğrular nitelikte bir açıklama henüz gelmedi.