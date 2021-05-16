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Gündem Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'
Gündem

Erbil'den İsrail açıklaması! 'Cennetlik olurum'

Siyonist İsrail'in Filistinlilere zulmüne dünya sessiz kalırken geçirdiği hastalık nedeniyle sakat kalan Mehmet Ali Erbil'den destek geldi. Erbil 'Bir tane İsrailli öldürsem cennetlik olurum' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 01:12:00 -

Bazıları siyonistlerin yaptıkları karşısında susarken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sakat kalan Mehmet Ali Erbil, "Bazıları sessiz kalıyor. Ben sakat halimle silah verseler ben bir tane bile İsrailli öldürsem cennetlik olurum." dedi.

Maneviyata yöneldi

Bir dönem ekranlarda bazı skandallarla anılan ve laikçi seküler hayatın medyadaki önde gelen temsilcilerinden olan Mehmet Ali Erbil, geçirdiği sağlık sorunları sonrası maneviyata yöneldiğini açıklamıştı.

 

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