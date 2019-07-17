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Erbil'de Türk yetkililerin olduğu restorana saldırı! İlk belirlemelere göre...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan bir restorana saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında, Türk konsolosluk çalışanlarının da orada olduğu bildirildi. Saldırıyla ilgili olarak Reuters 3 Türk diplomatın şehit olduğunu açıklarken Türk Dışişleri kaynakları ise 1 şehit olduğunu duyurdu.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
Erbil'de Türk yetkililerin olduğu restorana saldırı! İlk belirlemelere göre...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Türk konsolosluk çalışanlarının da orada olduğu belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi.

Rudaw'ın haberine göre, Türk Konsololusluğu'ndan yetkililerin de olduğu restoranda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolos yardımcısı Hakan Karaçay'ın şehit olduğu bilidirildi.

Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de Türk yetkililerin bulunduğu sırada bir restorana düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 1 şehidimizin olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz.

"Namlulu silahlarla masayı taradılar"

Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu yakınındaki Hokkabaz isimli restoranda, konsolos yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 konsolosluk çalışanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA'da yer alan haberde, saldırganın 2 adet uzun namlulu silahla masayı tarayarak saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:05
  1. Erbil
  2. erbil saldırı

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  • misafirmisafir13 dk önce
    Diplomata saldırılmaz hadi hemen ordu oradayken erbili yerle bir edin kuzey ıraka girin şu pislikleri temizleyin bu ne ya sanki sürekli savaştayız o zaman köklü bir çözüm lazım
  • ahmetahmet22 dk önce
    yontem,gun, hedef, amac dikkate alindiginda olagan supheli dogrudan veya dolayli ABD/ISRAIL dir!!!! ABD orijinli "CIA-MOSSAS urunu kontrollu turkiye dusmani paravan teror orgutu Asalayi hayitlatmakla birlikte bolgede, kerkuk. musul, el-bab, afrin. deyrizor vs de meydana gelen tum sozde teror eylemi, suikast, katliamdan ABD/ISRAIL sorumludur... taseron pkk, deas, fetö, bae, suud vs olmus FARKETMEZ... HESABI SORULACAK
  • sukrusukru24 dk önce
    Bu alçak saldırıda ıkby parmağı olduğuna eminim.Bu şerefsizlere güvenip sırtınızı dönmeyin sakın anında sırtınızdan vururlar.Bunların en az yarısı PKK,lı.
  • MuartMuart29 dk önce
    İnşallah sayı artar
  • SerdarSerdar39 dk önce
    Geçengün abd elçisinin dışişlerinde şehit diplomatlara baktığının resmi çok anlamlıydı. Bugünleri anlatır gibiydi. Azmettirici belli
  • vatandaşvatandaş40 dk önce
    Büyük geçmiş olsun. Ölen evladımıza Allah rahmet eylesin.
  • emekliemekli41 dk önce
    bu yaralananölen türkler şehit gazi olmuyorlarmı arkadaş büyükelçilik görevlileri veya onları koruyan korumalar değillermi ne oluyor sizlere uçuyorsunuz yine
  • gülgül44 dk önce
    abd vardır arkasın da bu katliamın.
  • Eren Eren 47 dk önce
    Erbil’i temizlikten geçirmenin zamanı geldi.Amerika s 400 sen sonra çaldırdı. Dün Nijerya açıklarında kaçırılan denizciler. Bütün ise Erbil’de konsolosluk çalışanlarına yönelik Amerikan çılgınlığının gözü dönmüşlüğünün sınırları zorladığının Amerikalıların anlayacağı dilden cevap verilmedikçe bu eylemlerin sonu gelmez.
  • ................51 dk önce
    Amerika hareketi çekmiş...karşılığımız ne olacak acaba...
  • turkturk55 dk önce
    BU BIR SAVAS NEDENIDIR...

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