Erbil'de Türk yetkililerin olduğu restorana saldırı! İlk belirlemelere göre...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi. Türk konsolosluk çalışanlarının da orada olduğu belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bir restoranda silahlı saldırı düzenlendi.

Rudaw'ın haberine göre, Türk Konsololusluğu'ndan yetkililerin de olduğu restoranda, Türkiye'nin Erbil Başkonsolos yardımcısı Hakan Karaçay'ın şehit olduğu bilidirildi.

Türkiye'den açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Erbil'de Türk yetkililerin bulunduğu sırada bir restorana düzenlenen saldırıyla ilgili olarak 1 şehidimizin olduğunu duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Bugün (17 Temmuz) öğleden sonra Erbil Başkonsolosluğumuzun bir görevlisi Başkonsolosluğumuz binası dışında bulunduğu bir sırada uğradığı menfur silahlı saldırı neticesinde şehit olmuştur. Saldırının faillerinin süratle bulunması için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. Şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve tüm Türk Milletine sabır diliyoruz.

"Namlulu silahlarla masayı taradılar"

Türkiye'nin Erbil Konsolosluğu yakınındaki Hokkabaz isimli restoranda, konsolos yardımcısının da aralarında bulunduğu 4 konsolosluk çalışanına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir Türk diplomat şehit olurken, 2 konsolosluk görevlisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İHA'da yer alan haberde, saldırganın 2 adet uzun namlulu silahla masayı tarayarak saldırıyı gerçekleştirdiği bildirildi.