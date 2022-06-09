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Dünya Erbil'de İHA saldırısı
Dünya

Erbil'de İHA saldırısı

Irak'ın Erbil kentinde, Erbil-Pirmam yolunda düzenlenen İHA saldırısı sonucu 3 sivilin yaralandığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-09 03:53:00 -
Erbil'de İHA saldırısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Dış Medya İlişkileri Sorumlusu Lawk Ghafuri, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Ghafuri, mesajında, Erbil-Pirmam yolunda, akşam saat 21.30'da insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştiğini, saldırı sonucu üç sivilin yaralandığını ve çok sayıda sivil aracın da hasar gördüğünü duyurdu.

Erbil merkezli yayın kuruluşu "Kurdistan 24" yayınladığı haberde, Erbil-Pirmam yolu arasında bir patlama meydana geldiğini ve olayda çevredeki birkaç aracın zarar gördüğünü belirtmişti.

Haberde, güvenlik güçlerinin olay yerine intikal ettiği ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edilmişti.

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