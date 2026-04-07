Erbil'de bir eve İHA saldırısı! 2 kişi öldü

  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bomba Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan ile CHP'nin başına dönüp yerel seçimlerin iptalini isteyecek! İsrail kana doymuyor! Vefat edenlerin sayısı yükseldi CHP’li Aykut’un yalanı başsavcılıktan döndü İran'dan "Gerçek Vaad 4" kasırgası! ABD ve İsrail gemileri denizin ortasında vuruldu! "Malatya yeniden imar ediliyor!" Sami Er'den Akit TV'ye özel açıklamalar: Konutlar hızla yükseliyor! AK Partili Efkan Ala’dan önemli mesajlar: Erdoğan yeniden aday olacak mı? AK Parti'nin oy oranı ne kadar? BTP Lideri Baş: ABD kağıttan kaplanmış! Trump daha 3'ün birini bile alamadı MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden alınmıştı! Sertel Selim’den ilk açıklama geldi Kışkırtma ve ilkesizlik ne arasan var! Bir yanda PKK kurşun atarken Sözcü, bir yanda PKK kurşun atmazken Sözcü Daha evvel Türk Akımı’na saldırmışlardı şimdi Hazar Boru Hattı’na Ukrayna belasını arıyor
Dünya

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Irak’ın Erbil kentine bağlı Zergezevi köyünde bir eve kamikaze insansız hava aracının isabet etmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Erbil Valisi Ümid Hoşnav, kente yönelik saldırıların siviller açısından ağır sonuçlar doğurduğunu açıkladı.

Irak'ın Erbil kentine bağlı Zergezevi köyünde kamikaze insansız hava aracının (İHA) isabet ettiği bir evdeki 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Erbil Valisi Ümid Hoşnav, kente art arda düzenlenen saldırıların ardından basına açıklama yaptı.

Hoşnav, Erbil'in Dareşekıran nahiyesinin Zergezevi köyünde bir eve İHA isabet ettiğini, evdeki 2 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Erbil için "zor bir gün" olduğunu ifade eden Hoşnav, kente çok sayıda füze ve İHA'yla saldırı düzenlendiğini aktardı.

Hoşnav, saldırıda hedef alınan Zergezevi köyünde herhangi bir askeri noktanın bulunmadığını belirterek, söz konusu köye 3 İHA ile saldırı düzenlendiğini, ikisinin tarlalara, birinin ise bir eve isabet ettiğini söyledi.

Sivil kayıplardan endişe duyduklarını vurgulayan Hoşnav, Erbil'e yönelik saldırılarda şu ana kadar 16 kişinin öldüğünü bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23