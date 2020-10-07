Erbil'de "7 Ekim Türkmen Milli Bayramı" kutlandı

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.



Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen etkinliğe, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve ITC Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal ve Türkmen parti yetkilileri ile aileleri katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Bakan Maruf, 7 Ekim 1997'de Türkmenlerin ilk kongresinin gerçekleştirildiğini dolayıyla bu tarihin Irak Türkmenleri için önemli bir gün olduğunu söyledi.

Söz konusu kongreye yurt içi ve yurt dışından birçok Türkmen siyasi parti ve kurumun katıldığını hatırlatan Maruf, bu kongrenin amaçlarından birinin de Türkmenleri birleştirmek olduğunu belirtti.

Maruf, "Kongredeki en önemli kararlardan biri, 7 Ekim'in Irak Türkmenlerinin milli bayramı olmasıdır. Bugün üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen, Erbil başta olmak üzere tüm Türkmeneli'nde, özellikle Irak Türkmen Cephesi'nde 7 Ekim Türkmenlerin milli bayramı olarak kutlanır." diye konuştu.

7 Ekim'in ulusal ve milli bir karar olduğuna dikkati çeken Maruf, "Temenni ediyorum ki, gelecek yılda, Cephe (ITC) içinde ve dışındaki bütün siyasi partiler bu bayramı kutlayacaklardır." ifadesini kullandı.

- 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı'nın resmileşmesi talebi

Maruf, 7 Ekim'in Türkmenlerin milli bayramı olduğuna ancak resmi bir bayram olarak kutlanmadığına işaret ederek, hem Bağdat hem de IKBY Meclisi'nde bu tarihin Türkmenlerin milli bayramı olarak resmileştirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Türkmenlerin Irak'ın önemli bir unsuru olduğunun altını çizen Maruf, "Türkmenlerin mutlaka Irak hükümetinde yer alması gerekir. Bize bir bakanlık için söz verdiler ancak bakanlık pratikte uygulanmadı. Bir an evvel Türkmenlerin bu göreve getirilmesi şarttır." dedi.

Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgal etmesinden sonra o bölgede sürekli saldırılar ve baskılar yaptığını anımsatan Maruf, "Son bir hafta içinde Ermenistan güçleri tekrar bizim Azerbaycanlı kardeşlerimize hain bir saldırı yaptı. Biz burada Erbil ve Irak Türkmenleri olarak, her zaman kardeşlerimizin yanındayız. Bu yapılan işgal saldırısıdır, şiddetle kınıyoruz." şeklinde konuştu.

Maruf, 7 Ekim Türkmen Milli Bayramı münasebetiyle başta Irak Türkmenleri olmak üzere Türkmeneli bölgesinde yaşayan bütün vatandaşların bayramlarını kutladığını sözlerine ekledi.