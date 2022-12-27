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Dünya Erbil yakınlarında petrol rafinesinde korkutan yangın!
Dünya

Erbil yakınlarında petrol rafinesinde korkutan yangın!

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kenti yakınlarındaki Gwer petrol rafinesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 20:39:00 - 2022-12-27 20:47:07

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kenti yakınlarındaki Gwer petrol rafinesinde yangın çıktı.

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde bulunan petrol rafinesinde yangın çıktı. Erbil kenti yakınlarındaki Gwer petrol rafinesinde çıkan yangın hakkında açıklama yapan Erbil Sivil Savunma Müdürü Sözcüsü Serkavt Kareş, Erbil - Gwer yolu üzerinde yer alan petrol rafinesinde çıkan yangını kontrol altına almak için 7’den fazla itfaiye aracının olay yerine sevk edildiğini aktardı.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Yangının kısa bir sürede yayıldığını belirten Kareş, yangında meydana gelen hasarın henüz tespit edilmediğini ve yangının çıkış nedenin de henüz bilinmediğini açıkladı. Yangın ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Yerel kaynaklar, 3 akaryakıt deposuna sıçrayan yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin çalışmalarına devam ettiğini ve yangın ile ilgili soruşturma başlatılacağı bildirdi.

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