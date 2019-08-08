Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.08 Ağustos 2019 Perşembe 11:56
Erbil saldırısının planlayıcılarından PKK terör örgütü mensubu Hacı Kurhan ve Metin Akgün, MİT ve TSK’nın Irak’ın kuzeyindeki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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