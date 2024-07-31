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Gündem Erbaş'tan Şehit Haniye için başsağlığı
Gündem

Erbaş'tan Şehit Haniye için başsağlığı

Yeniakit Publisher
2024-07-31 12:23:00 -
Erbaş'tan Şehit Haniye için başsağlığı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, suikasta uğrayan Hamas lideri İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsmail Haniye'nin, İran’ın başkenti Tahran’da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Tahran’da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Haniye'ye Cenab-ı Hak’tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin’in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

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Yorumlar

Gazeteci

Bence bunun arkasında TÜRKİYEde olabilir. PKKya TERÖR EYLEMİ EGİTİMİ veren, KÜRT DEVLETIN KURULMASINA DESTEK VEREN HAMASIN LİDERİ olarak. Ayrıyetten. Eger İSRAEL yapmışsa, ne muazzam istihbarat başarısı. Ne ŞEHİT?. ÇALDIGI SERVET 5 MILYAR DOLAR olan, KATAR DA 5 YILDIZLI OTELERDE, özel uçaklara seyahat eden, 1400, çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar çanice KATL EDİLDİGİNDE, kamera karşısında memnuyityen Sevincle gülüşen bu TERÖR ÖRGÜTÜ HAMASIN YÖNETECİSİN temizlenmesi, dünyada yaşayan her kes için sevince veriçi bir haber.
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