Erbaş'tan Kur'an kurslarını kapatma kararı veren KKTC AYM'sine sert tepki! "Bir an önce vazgeçin"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Anayasa Mahkemesi'nin Kur'an kurslarına yönelik kararına tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, "KKTC Anayasa Mahkemesinin Kur'an kurslarıyla ilgili almış olduğu karar kabul edilemez. Kıbrıs Türklerinin varlığını ve birliğini tehdit eden, din ve vicdan hürriyetine kasteden bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmeli ve Türkiye'nin bir asırlık tecrübesinden istifade edilmeli." ifadelerini kullandı.