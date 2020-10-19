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Aktüel Erbaş ve Paşazade’den Ayasofya Camii’nde Azerbaycan’a destek
Aktüel

Erbaş ve Paşazade’den Ayasofya Camii’nde Azerbaycan’a destek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile Kafkas Müslümanları İdaresi Başkanı ve Azerbaycan Şeyhülislamı Allahşükür Paşazade, Ayasofya Camii'nde öğle namazını kıldıktan sonra caminin bölümlerini gezdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:08:00 -
Erbaş ve Paşazade’den Ayasofya Camii’nde Azerbaycan’a destek

Cami çıkışı açıklama yapan Erbaş, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılan Ayasofya’nın sadece Türk milletini değil dünya Müslümanlarını da mutlu ettiğini söyledi. Şu anda Azerbaycan'ın Ermeni saldırılarıyla karşı karşıya olduğunu da hatırlatan Erbaş, "Ermeni zalimler sivil, çocuk, kadın demeden yerleşim yerlerine bombalar atarak kardeşlerimizi şehit ediyor. Azerbaycan, Ermeni işgalini ortadan kaldırmak için büyük mücadele ederken biz de Türk milleti olarak dualarımızla da Azerbaycan’ın yanındayız. İnşallah en kısa zamanda Azerbaycan işgal altındaki topraklarına yeniden kavuşacak" dedi.

Türkiye'nin dostluğundan kuvvet aldık

Allahşükür Paşazade de Ayasofya gezisi için Ali Erbaş'a minnettarlığını dile getirdikten sonra Ermeni işgaline değindi. Paşazade, "Azerbaycan bugün bir hak mücadelesi veriyor. İşgal olmuş Karabağ topraklarını azat etmeyi istiyor ve inşallah edecek. Ermeniler muharebe alanına 100 kilometre uzaklıktaki sivilleri gece vakti bombalayarak bunu engelleyemeyecek. Azerbaycan, Başkumandan İlham Aliyev'in rehberliğinde öz toprağını azat edecek" dedi. Azerbaycan'ın en yakın dostunun Türkiye Cumhuriyeti devleti olduğunu ifade eden Paşazade, şunları kaydetti: "Azerbaycanlılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Bir şeyhülislam olarak, Kafkas Müslümanları adına, Azerbaycan halkı adına başta Erdoğan olmak üzere bütün Türk halkına minnettarlığımı bildiriyorum. Biz, bu dostluktan kuvvet aldık ve topraklarımızı inşallah azat edeceğiz."

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