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Gündem Erbaş: Ayasofya bir uyanış muştusu olmuştur
Gündem

Erbaş: Ayasofya bir uyanış muştusu olmuştur

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi avlusunda düzenlenen “Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Sempozyumu”nun açılış konferansında konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:23:00 -
Erbaş: Ayasofya bir uyanış muştusu olmuştur

Prof. Dr. Erbaş, İslam’ın önemli kavramlarından biri olan ve Ayasofya’yı Müslümanlara emanet eden fethin, asla savaş, şiddet ve sömürü olmadığını, bilakis gönülleri huzur ve yeryüzünü merhametle buluşturma idealinin ifadesi olduğunu söyledi.

“Ayasofya’nın asli hüviyetine kavuşması, aziz milletimizin kimliğine, tarihine ve medeniyetine sahip çıkma kararlılığını ve köklerinden aldığı güçle sağlam bir geleceği inşa etme azmini göstermektedir. Ayrıca tüm İslam toplumları için de bir uyanış ve diriliş muştusu olmuştur” diyen Erbaş, “Onu tam manasıyla anlayabilmek için taşıdığı derin manaları bilmek gerekir. Mesela Ayasofya, Allah’a kullukta tevhidin sembolü; her türlü din, dil, ırk, kültür, düşünce, mezhep ve meşrepten insanı kucaklamasıyla da birlikte yaşama ahlakının örneğidir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erbaş, üç gün devam edecek sempozyuma, tebliğci ve müzakereci olarak katkı sunan hocalara ve tüm katılımcılara teşekkür ederek, Ayasofya’nın, insanlığın ebedi kurtuluşunu her gün minarelerinden haykırarak kıyamete kadar payidar olması niyazında bulundu.

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