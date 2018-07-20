Erbakan’ın dirayeti ile ezanlar susmadı

Müslüman Türk milletinin en büyük zaferlerinden biri olan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 44. yıldönümünü gururla yad ediyoruz. “Ayşe tatile çıksın” parolasıyla başlatılan ve adadaki Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldıran harekat, Milli Görüş Lideri ve dönemin hükümet ortağı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın muazzam dirayeti sayesinde gerçekleşti. Konu ile ilgili Akit’e konuşan tarihçiler ve STK temsilcileri, “Erbakan hocanın Kıbrıs Barış Harekâtı’ndaki rolü kasıtlı olarak ikinci plana atılmıştır. O dönemde çıkarma yapmayı koalisyonun küçük ortağı Erbakan ikna etti” ifadelerini kullandılar.

ERBAKAN KASTEN GERİ PLANA ATILDI

Tarihçi yazar Süleyman Kocabaş, “Kıbrıs Zaferi Türk tarihinin şanlı sayfalarından biridir. Bu zaferde Erbakan’ın büyük bir hizmeti olmuştur. Sol basın ve bazı çevreler sürekli olarak Ecevit’i ön plana çıkarttılar. Erbakan’ı kasıtlı olarak geri plana ittiler. Bu durum büyük bir yanlıştı. Zaferde Erbakan’ın büyük bir emeği vardır” ifadelerini kullandı. Harekat sonrası Ecevit’in yanlış adımlar attığını belirten Kocabaş, “Ecevit, Kıbrıs zaferini oya çevirmek adına koalisyonu bozdu. Erbakan ve Demirel buna izin vermedi. Bu zaferi oya çevirttirmediler. Ecevit’in en büyük yanlışı Kıbrıs Harekâtı’nı oya devşirmek için koalisyonu bozmasıyla oldu” şeklinde konuştu.

ZAFERİN MİMARI ERBAKAN’DIR

Anadolu Gençlik Derneği Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk de, “Erbakan Hoca’nın verdiği tarihi harekat emriyle 20 Temmuz 1974’te ordumuz aşılamaz denilen Beş Parmak Dağları’nı kısa sürede aşarak, Müslümanları zulümden kurtarıp adada tekrardan huzur ve barış tesis etti” dedi. Zaferin Türk tarihi açısından büyük önem arz ettiğini belirten Öztürk, “200 yıl aradan sonra yeniden toprak kazandık. O dönemde çıkarma yapmayı koalisyonun küçük ortağı Erbakan ikna etti. İngiltere ve ABD’nin ordumuzu duraklatma çalışmalarını dikkat almadı. Harekatın asıl mimarı Milli Görüş Lideri rahmetli Necmettin Erbakan’dır. Diğer siyasi liderler çıkarma yapmayı, ‘çılgınlık’ olarak gördüler. Bu harekat, askerimizin hala efsanevi gücüne sahip olduğu görüldü” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekâtı için kararlı bir tavır ortaya koyan dönemin Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan.