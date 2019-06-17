Erbakan’ın dâvâ arkadaşlarından Saadet Partililere 23 Haziran çağrısı

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23 Haziran’da yapılacak İBB başkanlığı seçimleri öncesinde, Milli Nizam Partisi’nden beri Necmettin Erbakan’ın yakın yol arkadaşı ve Saadet Partisi kurucusu Hasan Aksay ile birlikte Milli Görüş’ün önde gelen isimleri, CHP adayına destek olmanın ağır sonuçları olacağı konusunda Saadet Partilileri uyardı.

Aksay: Dost düşman fark edilmiyor

Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay, eski Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Avukat Orhan Töz, Prof. Dr. Sami Şener ve Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu katıldı. 1969 yılından beri Erbakan’la birlikte yol arkadaşı olduklarını vurgulayan Aksay, “Devletlerin üç dönemi vardır. Diriliş, güçlü olduğu dönem ve çöküş dönemleri. Eskiden herkes kimin ne olduğunu biliyordu. Şimdi dost düşman fark edilmiyor. Jan Jaque Rousseu, ‘Başıma ancak bir bela gelecek ki ancak o zaman dostumu düşmanımı anlayacağım’ diyor. Bir yerde bir sakatlık oldu diye hemen orayı karalamamak lazım” dedi.

Yılmaz: Şehitlerimizin yüzüne nasıl bakarız?

“Öfkeyle kalkan zararla oturur” diyen Şevki Yılmaz ise, “Pireye kızarak vatan yorganını oylarla yakmamalıyız. Ben partiyi değil Türkiye’nin geldiği noktayı destekliyorum. Çok ağır bedeller ödedik. Lütfi Doğan hocam ve Recai Kutan ağabey de bizimle aynı görüşte. Particilikle bir yere varamayız. Hırslarımızla bu gemiyi vatanı bölecek korsanlara teslim edersek, şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacağız. Saadet Partililer, Erbakan Hocamızı mahkûm eden partiye nasıl destek verebilirler” diye konuştu.

Önemli olan dâvâ

Orhan Töz de, partilerin değil davanın önemli olduğuna dikkat çekerken, Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu ise gerçekleştirdikleri konuşmada, 23 Haziran’ın önemine dikkat çektiler.