0553 313 94 23

Erbakan’ın dâvâ arkadaşlarından Saadet Partililere 23 Haziran çağrısı

Necmettin Erbakan’ın yakın yol arkadaşı ve Saadet Partisi kurucusu Hasan Aksay ile birlikte Milli Görüş’ün önde gelen isimleri, CHP adayına destek olmanın yanlışlığı konusunda Saadet Partilileri uyardı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:58
Erbakan’ın dâvâ arkadaşlarından Saadet Partililere 23 Haziran çağrısı

 Haber Merkezi 

23 Haziran’da yapılacak İBB başkanlığı seçimleri öncesinde, Milli Nizam Partisi’nden beri Necmettin Erbakan’ın yakın yol arkadaşı ve Saadet Partisi kurucusu Hasan Aksay ile birlikte Milli Görüş’ün önde gelen isimleri, CHP adayına destek olmanın ağır sonuçları olacağı konusunda Saadet Partilileri uyardı.

Aksay: Dost düşman fark edilmiyor

Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya, eski Devlet Bakanı Hasan Aksay, eski Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz, Avukat Orhan Töz, Prof. Dr. Sami Şener ve Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu katıldı. 1969 yılından beri Erbakan’la birlikte yol arkadaşı olduklarını vurgulayan Aksay, “Devletlerin üç dönemi vardır. Diriliş, güçlü olduğu dönem ve çöküş dönemleri. Eskiden herkes kimin ne olduğunu biliyordu. Şimdi dost düşman fark edilmiyor. Jan Jaque Rousseu, ‘Başıma ancak bir bela gelecek ki ancak o zaman dostumu düşmanımı anlayacağım’ diyor. Bir yerde bir sakatlık oldu diye hemen orayı karalamamak lazım” dedi.

Yılmaz: Şehitlerimizin yüzüne nasıl bakarız?

Öfkeyle kalkan zararla oturur” diyen Şevki Yılmaz ise, “Pireye kızarak vatan yorganını oylarla yakmamalıyız. Ben partiyi değil Türkiye’nin geldiği noktayı destekliyorum. Çok ağır bedeller ödedik. Lütfi Doğan hocam ve Recai Kutan ağabey de bizimle aynı görüşte. Particilikle bir yere varamayız. Hırslarımızla bu gemiyi vatanı bölecek korsanlara teslim edersek, şehitlerimizin yüzüne nasıl bakacağız. Saadet Partililer, Erbakan Hocamızı mahkûm eden partiye nasıl destek verebilirler” diye konuştu.

Önemli olan dâvâ

Orhan Töz de, partilerin değil davanın önemli olduğuna dikkat çekerken, Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu ise gerçekleştirdikleri konuşmada, 23 Haziran’ın önemine dikkat çektiler.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:58
  1. İBB başkanlığı
  2. Milli Nizam Partisi
  3. Necmettin Erbakan
  4. Saadet Partisi
  5. Hasan Aksay
  6. Milli Görüş
  7. Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi
  8. eski Devlet Bakanı Hasan Aksay
  9. eski Refah Partisi Rize Milletvekili Şevki Yılmaz
  10. Avukat Orhan Töz
  11. Prof. Dr. Sami Şener
  12. Prof. Dr. Yüksel Çavuşoğlu
  13. Jan Jaque Rousseu
  14. Şevki Yılmaz
  15. Orhan Töz

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Lice Kaymakamlığı ADEM kursiyerlerine Karadeniz turu düzenledi
    1. Lice Kaymakamlığı ADEM kursiyerlerine..
    2. İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi..
    3. Bayraklı’da renkli Babalar Günü..
    4. Alanya merkezli uyuşturucu..
    5. Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    6. ASKİ’den tabelalı uyarı
    7. "Trabzonspor, gönüllerin şampiyonu oldu"
    8. Danıştay’dan milyonlarca araç sahibini..
    9. ÖTV’de son fırsat
    10. Ormanın yüzüğü: Delikli Kaya Şelalesi
    11. Ege Denizi'nde iş birliğinin..
    12. MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma..
    13. Adıyaman'da yeni bir böcek türü..
    14. Balık yağı kilo yapar mı? İşte, doğru..
    15. Erkekliği sıcak çarpmasın
    16. Siyanür içerek intihar eden..
    17. Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı
    18. Kambiyo müjdesi
    19. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    20. Bakanlıktan kan nakli için yeni adım
    21. İşsizlik rakamları açıklandı!
    22. Adana’da PKK operasyonu: 30 gözaltı
    23. Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve..
    24. Türk ve Suriyeli ressamlardan resim..
    25. Tıbbi aromatik bitki..
    26. 3.derecede yanığı olan hasta ambulans..
    27. İş gücü istatistikleri (1)
    28. İmam hatiplilik sınıflara hapsedilemez
    29. Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert..
    30. Ankara polisi ’avcıları’ avladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz