Erbakan'ın dava arkadaşından Libya açıklaması

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yeniden Refah Partisi Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin, Libya'da yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

'Libya kangrenleşmiş bir yaradır'

"Libya konusu 2011'den beri Doğu Akdeniz'in kangrenleşmiş bir yarası durumundadır." diyen Bekin, "Libya, aynen Suriye'de olduğu gibi daha büyük sorunlara sebep olacak şekilde birçok ülkenin müdahalesine açık bir konumda. Acil tedbirler alınmadığı takdirde Libya da aynen Afganistan, Suriye ve Irak gibi kriz odaklı bir merkeze dönüşecek." ifadelerini kullandı.

'Ülkemizin Libya'daki rolü göz ardı edilemez'

Türkiye'nin Libya'daki rolü önemsenmeli vurgusu yapan Bekin, "2015 yılında Fas'ın Suherat kentinde yapılan BM denetimindeki Libya Antlaşması sonucu Trablus'ta oluşturulan Ulusal Mutabakat Hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından da tanınmış meşru bir hükümettir. İmzanın tarafı olan Libya Temsilciler Meclisi de BM tarafından meşru görülmüştür. Fakat çoğumuz bunun farkında değiliz ki Libya'da Trablus'un güvenliği söz konusu olduktan sonra Libya Temsilciler Meclisi taşındı. Zaten şaibeli bir seçim sonucu ortaya çıkan bir meclisti. Seçimlere katılım oranı yüzde 14'tü. Seçmenlerin büyük çoğunluğu bu seçimlere katılmamıştı." dedi.

Doğan Bekin sözlerine şöyle devam etti:

"Trablus'tan taşınan Libya Temsilciler Meclisi'nin bazı milletvekilleri Trablus'ta kaldı. Bu durumda meşruiyetlerini zayıflattı. Aguila Salih başkanlığındaki meclisin General Hafter'ı ataması ayrı sorunlar zincirinin yaşanmasına sebep oldu. Hafter seçilmiş değil atanmış bir figürdür. Bu sebeple Hafter'ın Libya'da hiçbir şekilde temsil yetkisi bulunmamaktadır. Sisi tarafından oluşturulmaya çalışan Kahire deklarosyonu da meşru olarak kabul görmemiştir."

'Türkiye - Libya antlaşması çok önemli'

"Türkiye tüm bu gelişmelere rağmen Trablus'un meşru hükümeti yanında yer alarak Libya'nın bölünmez bütünlüğüne büyük katkıları olmuştur. Türkiye elini çabuk tutmamış olsaydı Trablus'un düşmesi an meselesi olurdu. Ayrıca Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetkilerinin kısıtlanması antlaşması da çok önemlidir."

'Libya'nın bütünlüğü korunursa Türkiye kazanacaktır'

"Türkiye'nin haklarını koruyabilmek adına meşru hükümeti desteklemesi son derece doğaldır. Ülkemizin Rusya ile ilişkilerinde uyguladığı politikanın aynen devam etmesini temenni ediyoruz. Türkiye'nin öncülüğünde Libya'nın toprak bütünlüğünün sağlanması gerekir. Hafter'ın bölücü adımları bir an önce bertaraf edilmelidir. Libya'da bir an önce tarafsız ve bağımsız bir seçim ortamına girmesi gerekir. Libya'nın bütünlüğü korunursa Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı daha da kuvvetli bir konuma gelecektir."