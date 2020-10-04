Erbakan'dan 'yavuz hırsız'a sert tepki: Boyuna posuna bakmadan büyük işlere kalkışıyor! Utanmadan sıkılmadan...

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Iğdır'da Yeniden Refah Partisi Iğdır 1. Olağan Kongresi'nde konuştu.

Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarını sert tepkiyle kınayan Fatih Erbakan, "Ermenistan boyuna posuna bakmadan, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya bakmadan boyundan büyük işlere kalkışıyor." ifadesinde bulundu.

"Utanmadan 7 şart koşmuş"

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ateşkes için 7 şartta bulunmasına "Utanmadan, sıkılmadan çıkmış ateşkes için 7 tane şart koşmuş" diye tepki gösteren Erbakan, "Sen 7 şartı bırak önce 1992 yılında işgal ettiğin Azerbaycan'ın Karabağ topraklarından çık." dedi.

"Yavuz hırsız"a sert tepki: Ermenistan alacaklı değil, borçlu!

'Yavuz hırsız' misali davranan Ermeni Başbakanı Paşinyan'ın küstah isteğine sert tepki gösteren Fatih Erbakan, "Bir de utanmadan sıkılmadan şart koşmaya çalışıyorsun. Sen alacaklı değil, tam tersine borçlusun." diye konuştu.

"D-60'ı mutlaka hayata geçirmemiz gerekiyor"

Ermenistan arkasına ABD, Rusya ve Avrupa'yı aldığını kaydeden Erbakan, "Tabii ki Türkiye olarak Azerbaycan'ın arkasında olmamız yetmiyor. Nedeni şudur, Ermenistan arkasına Avrupa'yı, Rusya'yı, Fransa'yı, Amerika'yı alıyor. Öyleyse bizim de arkamıza 57 Müslüman ülkeyi, İslam alemini almamız, D-8'i canlandırmamız, D-60'ı mutlaka hayata geçirmemiz lazım. Bu olmadığı zaman 6 milyonluk Yunanistan bile problem haline geliyor. Çünkü arkasında dış güçler var, batılı devletler var." dedi.

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde, Yeniden Refah Partisi Iğdır İl Başkanlığına Ali Seyyar seçildi.