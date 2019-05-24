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Erbakan'dan kritik uyarı: Kendi hava savunma sistemimizi harekete geçirmeliyiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Savunmamızı ithal S-400 veya Patriot füzeleriyle değil, kendi ‘Milli ve Yerli’ savunma sistemimizi bir an önce hayata geçirerek yapmalıyız.” dedi.

24 Mayıs 2019 Cuma 00:54
Erbakan'dan kritik uyarı: Kendi hava savunma sistemimizi harekete geçirmeliyiz

 İsmail Uğur  yeniakit.com.tr 

Başkanlığını Yahudi asıllı Eliot Lance Engel’in yaptığı ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava ve füze savunma sistemi alması durumunda ABD yapımı F-35 savaş uçağı programından çıkarılmasını öngören karar tasarısını kabul etmesi ile ilgili Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’dan açıklama geldi.

Tek taraflı ve haksız bir adım

ABD Dış İlişkiler Komisyonunun kararını, Türkiye’yi zor durumda bırakmaya yönelik tek taraflı ve haksız olarak atılmış bir adım olarak değerlendiren Erbakan, “Siyonist ajanda doğrultusunda Kudüs’ü İsrail’in bölünemez başkenti olarak tanıyan Kongre kararının ana destekçisi konumunda olan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Yahudi asıllı Eliot Lance Engel’in etkisiyle S-400 konusundaki karar tasarısının kabul edilmesi, Türkiye açısından hiçbir anlam ve kıymet taşımayacaktır.” dedi.

ABD’nin müdahil olma isteği kabul edilemez

Amerika’nın Türkiye’ye NATO çerçevesinde biçtiği sınırlı ve dışa bağımlı rolün gereklerine uygun kısıtlı bir hareket alanı bırakmaya çalıştığını vurgulayan Erbakan, ABD’nin bağımsız bir ülke olan Türkiye’nin savunmasına müdahil olma isteğinin asla kabul edilemez bir durum olduğuna işaret etti. Erbakan şöyle devam etti:

“Türkiye’nin kendini savunma hakkına kendi iradesi dışında müdahale edilmesi asla düşünülemez. Bu nedenle, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu’nun Amerika’yı küresel egemen güç olarak gören bir zihniyetle ve ‘dediğim dedik’ anlayışı ile almış olduğu ültimatom niteliğindeki bu kararı yok hükmündedir. İyi niyetten uzak bu karar aynı zamanda Amerikan Yönetimi’nin suni ‘stratejik ortaklık’ anlayışının da göstergesi niteliğindedir.”

Milli ve yerli hava savunmamızı bir an önce hayata geçirmeliyiz

Yaşanan tüm bu gelişmelerden hareketle, Türkiye’nin kendi savunmasını; dışarıdan ithal S-400 veya Patriot füzeleriyle değil, kendi ‘Milli ve Yerli’ savunma sistemi ile gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çeken Erbakan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Bununla ilgili gerekli altyapı çalışmalarının bir an önce başlatılmasının hayatiyetini, Yeniden Refah Partisi olarak bir kez daha ilgili ve yetkililere duyurmakta fayda görüyoruz.”

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 00:54
  1. NATO
  2. ABD Temsilciler Meclisi
  3. S-400 hava ve füze savunma sistemi
  4. F-35 savaş uçağı
  5. Fatih Erbakan
  6. Yeniden Refah Partisi

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