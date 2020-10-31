  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erbakan’dan İslam düşmanına tepki: Ey Macron kime hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz!
Siyaset

Erbakan’dan İslam düşmanına tepki: Ey Macron kime hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz!

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslam’a, Peygamber Efendimize ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakaretleri savunmasına sert tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “Macron bu gibi adımlarla seçim kampanyasının baş finansörü olan ve kendisini Cumhurbaşkanlığı koltuğuna taşıyan Siyonist Rotschild ailesine de sadık bir hizmetkar olduğunu ortaya koymuştur” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 12:29:00 -
Erbakan’dan İslam düşmanına tepki: Ey Macron kime hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz!

Erbakan, şunları kaydetti: “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslamofobik nefret ürünü olan bu karikatürleri ‘inanç ve ifade özgürlüğü’ bağlamında değerlendirmesi, öldürülen tarih öğretmeni Samuel Paty’yi Fransa’nın en büyük onur nişanı Légion d’Honner ile ödüllendirmesi ve bu ödülü verirken yaptığı talihsiz açıklamalarla tüm Müslümanları ‘potansiyel suçlu’ ilan etmeye kalkışması sahip olduğu İslam düşmanı zihniyetin tezahürüdür. Macron’un ‘Sarı Yelekliler Hareketi’ nedeniyle içinde bulunduğu sıkıntılı ve sancılı dönemi unutturabilmek adına Müslümanları ve inandıkları değerleri hedef alarak iç istikrarı sağlaması asla mümkün değildir.”

Dünyanın kaç bucak olduğunu görürdü

Boykotun D-8, hatta D-60 ülkeleri, 2 milyarlık İslam alemiyle birlikte uygulanmasının çok daha etkili olacağını vurgulayan Erbakan, “AB’nin, Amerika’nın ve G-20’nin peşinde koşmak yerine D-8 canlandırılsaydı, D-60 hayata geçirilseydi bu boykotu bugün 2 milyarlık İslam alemi olarak yapardık. O zaman Fransa da Macron da dünyanın kaç bucak olduğunu görürdü” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi
Gündem

Dikkat çeken görüntüler: Kedinin deprem tepkisi

İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karşıyaka Bostanlı mahallesinde bulunan bir evin içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görün..
Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!
Dünya

Libya başbakanı Serrac son kararını verdi!

İstifa edeceğini söyleyen Libya Başbakanı Feyz es-Serrac, son kararını verdi. Serrac'ın, dost ülkelerin çağrıları neticesinde istifa etmekte..
İHA'lar peş peşe havalandı
Gündem

İHA'lar peş peşe havalandı

İzmir'de meydana gelen depremin ardından İHA'lar arama kurtarma çalışmaları için peş peşe havalandı.
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay