Erbakan’dan İslam düşmanına tepki: Ey Macron kime hizmet ettiğini çok iyi biliyoruz!

Erbakan, şunları kaydetti: “Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un İslamofobik nefret ürünü olan bu karikatürleri ‘inanç ve ifade özgürlüğü’ bağlamında değerlendirmesi, öldürülen tarih öğretmeni Samuel Paty’yi Fransa’nın en büyük onur nişanı Légion d’Honner ile ödüllendirmesi ve bu ödülü verirken yaptığı talihsiz açıklamalarla tüm Müslümanları ‘potansiyel suçlu’ ilan etmeye kalkışması sahip olduğu İslam düşmanı zihniyetin tezahürüdür. Macron’un ‘Sarı Yelekliler Hareketi’ nedeniyle içinde bulunduğu sıkıntılı ve sancılı dönemi unutturabilmek adına Müslümanları ve inandıkları değerleri hedef alarak iç istikrarı sağlaması asla mümkün değildir.”



Dünyanın kaç bucak olduğunu görürdü



Boykotun D-8, hatta D-60 ülkeleri, 2 milyarlık İslam alemiyle birlikte uygulanmasının çok daha etkili olacağını vurgulayan Erbakan, “AB’nin, Amerika’nın ve G-20’nin peşinde koşmak yerine D-8 canlandırılsaydı, D-60 hayata geçirilseydi bu boykotu bugün 2 milyarlık İslam alemi olarak yapardık. O zaman Fransa da Macron da dünyanın kaç bucak olduğunu görürdü” dedi.