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Siyaset Erbakan'dan Instagram tepkisi! 'Siyonizmin kontrolünde'
Siyaset

Erbakan'dan Instagram tepkisi! 'Siyonizmin kontrolünde'

Yeniakit Publisher
2024-08-04 14:56:00 - 2024-08-04 14:58:09
Erbakan'dan Instagram tepkisi! 'Siyonizmin kontrolünde'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hamas lideri şehit Heniyye paylaşımları nedeniyle Türkiye'ye kısıtlama getiren Instagram'a tepki göstererek “Bizim her zaman söylediğimiz bu sosyal medya platformları maalesef Siyonizmin kontrolünde” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Aylık Olağan İl Başkanları toplantısında konuştu. Erbakan'ın gündeminde İsmail Haniye suikasti, İsrail ile ticaret ve Instagram'a getirilen erişim engeli vardı.

Suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için taziyede bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Acımız çok büyük bebek ve çocuk katili, terörist rejim hain bir saldırıyla Filistin Davası'nın kahramanlarından büyük mücahid Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi şehit etti. Şehit İsmail Haniye'ye tüm Yeniden Refah Partisi camiası olarak en içten dileklerimizle baş sağlığı diliyoruz. Başta Filistin halkı olmak üzere bütün İslam aleminin başı sağolsun. Böyle bir dava adamına şahadet yakışırdı” ifadelerini kullandı.

Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin konuşan Erbakan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Instagram; bizim her zaman söylediğimiz bu sosyal medya platformları maalesef Siyonizmin kontrolünde. İnsan haklarından hatta hayvan haklarından dem vururken, bir balinanın bir yunusun ölmesine çok büyük olaylar yaparken, elbette hiçbir hayvan ölmesin, orada yüz binlerce kadın, çocuk, yaşlı, engelli katlediliyor. Buna karşı bir tepki konulduğu zamanda bunu kısıtlama yoluna gidiyorlar. Kendi sosyal medya platformlarımızı kurmamız, aynı kendi bankacılık ve finans sistemimiz gibi bunları da oluşturmamız lazım.”

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