Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..." Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin Kudüs'ü terör devleti İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun sert tepki gösterdiğini, küresel emperyalizm ve işbirlikçilerinin harekete geçtiğini ve ülkeyi karıştırmak istediğini belirtti.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Venezuela'da ABD desteğiyle yaşanan darbe girişimine dair açıklamada bulundu. Venezuela'nın Chavez döneminde, emperyalizm'i kızdıracak bir adım atıp İsrail'in 2006'daki Lübnan saldırısının soykırım olarak nitelediklerini belirten Fatih Erbakan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına Maduro'nun karşı çıkmasının ardından ülkenin karıştırılmaya çalışıldığını söyledi. Fatih Erbakan'ın açıklaması şu şekilde:

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