0553 313 94 23

Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD'nin Kudüs'ü terör devleti İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun sert tepki gösterdiğini, küresel emperyalizm ve işbirlikçilerinin harekete geçtiğini ve ülkeyi karıştırmak istediğini belirtti.

27 Ocak 2019 Pazar 16:33
Erbakan'dan flaş Venezuela açıklaması! "Kudüs tepkisinin ardından..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Venezuela'da ABD desteğiyle yaşanan darbe girişimine dair açıklamada bulundu.

Venezuela'nın Chavez döneminde, emperyalizm'i kızdıracak bir adım atıp İsrail'in 2006'daki Lübnan saldırısının soykırım olarak nitelediklerini belirten Fatih Erbakan, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına Maduro'nun karşı çıkmasının ardından ülkenin karıştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Fatih Erbakan'ın açıklaması şu şekilde:

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 16:33
  1. Yeniden Refah Partisi
  2. Venezuela
  3. ABD
  4. İsrail

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye başkan adayından Sarıyer'e yeni stat sözü
    1. Belediye başkan adayından Sarıyer'e..
    2. Saadet Partisi, 404 adayını tanıttı
    3. Netanyahu'dan Nasrallah'ın..
    4. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    5. Afganistan'da FETÖ'ye okul darbesi
    6. MHP'den İstanbul İl Başkanlığına ziyaret
    7. Köln ISM Uluslararası Şekerleme ve..
    8. Alparslan Kuytul'un eşi gözaltına alındı
    9. Samsun'daki silahlı saldırı
    10. Endonezya'da ölü sayısı gittikçe..
    11. CHP'de kritik toplantı sona erdi
    12. CHP MYK toplantısı sona erdi
    13. Aydın Denktaş yoğun bakıma alındı
    14. Hannover 96, teknik direktör..
    15. Bahçeli'nin konvoyunda kaza! Yaralılar..
    16. Alex önerdi, Fenerbahçe takibe aldı
    17. Bahçeli, MHP İstanbul İl Başkanlığı'nı..
    18. AK Parti Antalya Aday Tanıtım..
    19. Marketten hırsızlık güvenlik kamerasında
    20. Adem Murat Yücel kimdir? MHP Alanya..
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu