Erbakan'dan flaş darbe açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Amerika’da yaşanan olaylara ilişkin Erbakan şunları kaydetti:

“Amerika yıllardan beri biliyorsunuz dünyanın dört bir yanında kaos oluşturan bir zihniyetle hareket ediyor. Ortadoğu başta olmak üzere Güney Amerika da dahil Güney Afrika da dahil olmak üzere oradaki ülkeleri kendi emelleri doğrultusunda karıştırmak bölüp parçalamak üzere operasyonlar, planlar yapıyor. Yanı başımızdaki terörist unsurları ağır silahlarla donatması eğitmesi bunun en açık en bariz örneğidir. Türkiye’deki askeri darbeler dünyanın üzerindeki askeri darbelerin hemen hemen tamamına yakını Amerika’nın çok fazla tuzu biberi olan olaylardır. Biz de diyoruz ki etme bulma dünyası. Hem biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda siyahi vatandaşlarına yönelik yaptıkları zulüm sonucunda çıkan olaylar, kargaşa ve şu anda karşılaştıkları kargaşa bu sözümü ortaya koyuyor. Kendileri de şimdi ektiklerini biçiyorlar. Yeni bir dünyanın kurulması elzemdir. Sadece yeniden büyük Türkiye’nin kurulması kurtarılması yetmez. Ortadoğu’da, bölgemizde ve bütün dünyada barış ve huzur için bizim medeniyetimizin temel değerleri doğrultusunda kuvveti değil, hakkı üstün tutan zihniyetle yeni bir dünyanın adil bir dünyanın kurulması lazım.”