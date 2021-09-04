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Siyaset Erbakan'dan flaş açıklama: Anayasa'ya ve Hıfzı Sıhha kanununa bile aykırı!
Siyaset

Erbakan'dan flaş açıklama: Anayasa'ya ve Hıfzı Sıhha kanununa bile aykırı!

Aşı ve PCR testi zorunluluğuna karşı tepki gösteren Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yayınlanan genelgelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 23:55:00 - 2021-09-05 00:32:21

 Yeniakit.com.tr 

BBN Türk TV'nin özel yayınında Araştırmacı Yazar Erkan Trükten'in  konuğu olarak katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dünya nüfusunu azaltma hedefine, savaşlarla ulaşılamayacağını belirten Fatih Erbakan, pandeminin başlamasıyla birlikte oynanan oyunları gördüklerini ifade etti. Virüsün laboratuvar ortamında üretildiğini ve biyolojik bir silah olduğunu belirten Erbakan, yapılan aşının da küreselcilerin hedeflerinin bir aracı olduğunu söyledi. 

Aşı ve PCR testi zorunluluğuna karşı tepki gösteren Erbakan, yayınlanan genelgelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu ifade etti. Verilen kararların Umumi Hıfzı Sıhha kanununa da aykırı olduğunu söyleyen Erbakan gerekçelerini tek tek sıraladı. Umumi Hıfzı Sıhha kanununun hastalara yönelik olduğunu vurgulayan Erbakan, Meclis'te kanunu değiştirmek isteseler bile Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi'ne yani Biyotıp Sözleşmesi'ne imza atması dolayısıyla buna aykırı bir kanun çıkarılamayacağını açıkladı.

İnsanların temel hak özgürlüklerine müdahale edildiğini belirten Erbakan, PCR testi zorunluluğu ve aşıya zorlama kararları için Danıştay'a başvurduklarını da duyurdu.

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