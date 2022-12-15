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Siyaset Erbakan'dan dikkat çeken açıklama! 'Karara en çok sevinen İmamoğlu oldu'
Siyaset

Erbakan'dan dikkat çeken açıklama! 'Karara en çok sevinen İmamoğlu oldu'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada çıkan karara en çok kendisinin sevindiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 20:15:00 -
Erbakan'dan dikkat çeken açıklama! 'Karara en çok sevinen İmamoğlu oldu'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezası hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine "ahmak" dediği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak verildi. Kararın kesinleşmesi durumunda İmamoğlu hakkında siyasi yasak uygulanacak.

Kararla ilgili yorum yapanlardan biri de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan oldu.

"Karara en çok İmamoğlu sevindi"

TV100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in sorularını yanıtlayan Erbakan, "Çok ağır suçlarda siyaseten yasak gelmesi bize uygun değil. Ama hukuk karar vermiş, gerekçeli kararı beklemek lazım. Bu karara en çok sevinen Ekrem İmamoğlu'nun kendisi olmuştur. Dün gördük. Adeta bir kutlama, bayram havası içindeydiler. İmamoğlu'na zarar değil, fayda getirecek bir süreç oldu" dedi.

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