0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Erbakan’dan çarpıcı mesaj: Biz, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun demiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Şanlıurfa 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Biz, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz." dedi.

07 Nisan 2019 Pazar 16:32
Erbakan’dan çarpıcı mesaj: Biz, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun demiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz." dedi.

"82 milyon vatandaşın dertleriyle dertlenme vaktidir"

Erbakan, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Şanlıurfa 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin aylardır süren yoğun bir seçim dönemini geride bıraktığını söyledi.

Artık Türkiye'nin temel meselelerine odaklanma vakti olduğunu belirten Erbakan, "82 milyon vatandaşın dertleriyle dertlenme vaktidir. Asıl sorunlarımızı konuşma, masaya yatırma ve bunlara çözüm ürütme vaktidir." diye konuştu.

Erbakan, Türkiye'nin son 17 yıldan bu yana aynı irade tarafından yönetildiğini anlatarak, bu iradenin yaptığı her şeye "kötü, yanlış" demenin insani ve bilimsel olmayacağını ifade etti.

"Konuşmalarımızı hava atmak için yapmıyoruz"

İktidara yönelik karalama amaçlı eleştirilerde bulunmadıklarını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Biz konuşmalarımızı hava atmak için, 'oh hükümüte ne güzel vurdunuz' diye yapmıyoruz. Biz konuşmalarımızı, tespitlerimizi 'dost acı söyler' prensibiyle yapıyoruz. Biz, milletimize uyarı vazifemizi yapıyoruz, iktidar için de kardeşlik vazifemizi yapıyoruz. Biz, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz. İktidarda bulunan kardeşlerimiz de bizler de aynı geminin içerisindeyiz, aynı yolun yolcusuyuz. Bu gemi batarsa hepimiz batacağız, iflasa uğrarsa hepimiz beraber uğrayacağız. Türkiye'de alışılagelmiş muhalefet anlayışında olduğu gibi iktidarın yanlışına hatasına sevinen, iktidar hata yapsın ki bize buradan malzeme, oy çıksın anlayışı ile siyaset yapmıyoruz çünkü biz Yeniden Refah Partisi olarak yıkmak için değil yapmak için geliyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:32
  1. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan
  2. Mehmet Akif İnan Konferans Salonu
  3. Şanlıurfa 1. Olağan Kongresi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar temel haklardan faydalanamıyor
    1. Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar..
    2. 300 görevli, 14 gemi devriye geziyor!..
    3. İlhan Palut: "Son vuruşu bir türlü..
    4. AK Parti duyurdu: Sandıkların yüzde..
    5. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    6. ABD Libya'daki askerlerini çekiyor
    7. Nisan ayında vatandaşların kar mesaisi
    8. FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük..
    9. Maçın ardından
    10. Ahmet Taşyürek: "Görmeyen hakem var"
    11. Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay..
    12. Samsun'da silahlı yaralama
    13. Yılport Samsunspor - Sarıyer maçında..
    14. Çavuşoğlu Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
    15. Düzce’de fırında bıçaklı kavga: 1 ölü
    16. Pakistan söz vermişti! Onlarca mahkum..
    17. Kütahya'da sualtı hokeyi yarışmaları..
    18. Şanlıurfa halkına Beyazgül’den teşekkür
    19. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    20. Faili meçhul cinayetle ilgili..
    21. Voleybol 1. Lig Erkekler: Alanya..
    22. Başkentte anne ile kızı havuzda boğuldu
    23. Tiago Lopes cezalı duruma düştü
    24. ADASU HES şehre 41 milyon lira..
    25. Tjaronn Chery Sivas’ı boş geçmiyor
    26. Kayserispor’un Yiğit’i göz doldurdu
    27. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    28. Dünya Superbike Şampiyonası
    29. MKE Ankaragücü-Fenerbahçe maçından..
    30. Çinli firmadan dev adım! Gürcistan'da..
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var