Erbakan’dan çarpıcı mesaj: Biz, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun demiyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz." dedi.

"82 milyon vatandaşın dertleriyle dertlenme vaktidir"

Erbakan, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen partisinin Şanlıurfa 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin aylardır süren yoğun bir seçim dönemini geride bıraktığını söyledi.

Artık Türkiye'nin temel meselelerine odaklanma vakti olduğunu belirten Erbakan, "82 milyon vatandaşın dertleriyle dertlenme vaktidir. Asıl sorunlarımızı konuşma, masaya yatırma ve bunlara çözüm ürütme vaktidir." diye konuştu.

Erbakan, Türkiye'nin son 17 yıldan bu yana aynı irade tarafından yönetildiğini anlatarak, bu iradenin yaptığı her şeye "kötü, yanlış" demenin insani ve bilimsel olmayacağını ifade etti.

"Konuşmalarımızı hava atmak için yapmıyoruz"

İktidara yönelik karalama amaçlı eleştirilerde bulunmadıklarını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Biz konuşmalarımızı hava atmak için, 'oh hükümüte ne güzel vurdunuz' diye yapmıyoruz. Biz konuşmalarımızı, tespitlerimizi 'dost acı söyler' prensibiyle yapıyoruz. Biz, milletimize uyarı vazifemizi yapıyoruz, iktidar için de kardeşlik vazifemizi yapıyoruz. Biz, bu iktidar gitsin de ne olursa olsun anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışıyla siyaset yapıyoruz. İktidarda bulunan kardeşlerimiz de bizler de aynı geminin içerisindeyiz, aynı yolun yolcusuyuz. Bu gemi batarsa hepimiz batacağız, iflasa uğrarsa hepimiz beraber uğrayacağız. Türkiye'de alışılagelmiş muhalefet anlayışında olduğu gibi iktidarın yanlışına hatasına sevinen, iktidar hata yapsın ki bize buradan malzeme, oy çıksın anlayışı ile siyaset yapmıyoruz çünkü biz Yeniden Refah Partisi olarak yıkmak için değil yapmak için geliyoruz."