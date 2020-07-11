Erbakan'dan 'Ayasofya'lı veda
Danıştay'ın Ayasofya kararının ardından Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın sözleri gündeme geldi.
Danıştay'ın 1934 yılından beri müze statüsünde olan Ayasofya'nın cami statüsüne kavuşmasının önündeki engeli kaldırmasının ardından, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu, Refahyol Hükümeti'nin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın sözleri gündeme geldi.
Erbakan, bir konuşmasının ardından halkı "Ayasofya içinde toplanmak üzere. Allah'a emanet olun." diyerek selamlamıştı.
Bugün karara imza atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Erbakan'ın hemen arkasındaydı...
Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ayasofya için toplandık Hocam. Ruhun şad olsun..." ifadelerini kullandı.