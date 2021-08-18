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Gündem Erbakan’dan Afganistan çıkışı: Hazırız
Gündem

Erbakan’dan Afganistan çıkışı: Hazırız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Afganistan konusunda partisinin arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 02:33:00 -
Erbakan’dan Afganistan çıkışı: Hazırız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Necmettin Erbakan'ın geçmişte İslam coğrafyasında tüm sorunlu konularda en etkili şekilde gerçekleştirilmesi doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, "Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ve yetkililerimize bildiriyoruz" ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Afganistan'da son gelişmelere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Erbakan, ABD güçlerinin girdikleri bölgeye çatışma, kaos, kan ve gözyaşı getirdiklerini dile getirerek, "Aynen Irak'ta olduğu gibi Afganistan da müdahale sonrası eskisinden daha da karmaşık ve problemli hale gelmiştir" dedi.

ABD yönetiminin kaba kuvveti ve menfaati hak sebebi saydığını ve arkasındaki güçlerin bozuk zihniyetleri ile çarpık hak arayışları nedeniyle ellerini sürdükleri her noktanın perişan olduğunu, askerlerini gönderdikleri her coğrafyada kaosun hakim olduğuna dikkati çeken Erbakan, şöyle devam etti:

"Yaptıkları planlar, projeler, attıkları adımlar tüm insanlığın zarar hanesine yazılmakta, çözmeyi vaat ettikleri sorunlar daha da derinleşmekte, daha da içinden çıkılmaz hal almaktadır. ABD'nin doğrudan asker gönderdiği veya aracılar eliyle ajandasını uyguladığı Somali, Irak, Suriye, Mısır ve son olarak büyük bir üzüntü ile takip ettiğimiz Afganistan. Faili şaibeli 11 Eylül 2001 olaylarını bahane ederek gerçekleştirilen uluslararası müdahalenin, aradan geçen 20 senenin sonunda Afganistan'ı getirdiği nokta ortadadır. Bu yaşananlar ne kadar büyük maddi güce ne kadar gelişmiş silahlara ve teknolojiye sahip olurlarsa olsunlar, doğru hak anlayışına sahip olmayanların insanlığa saadet ve selamet getiremeyeceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır."

Bölgenin güvenliği için Afganistan sorunun çözümüne yönelik atılacak adımların kaçınılmaz olduğunu kaydeden Erbakan, "1979'da başlayan Sovyet işgalinden itibaren 40 seneden fazla zamandır huzura ve barışa hasret kalan Afganistan'da, silahların tamamen susması, barış, kardeşlik, birlik ve beraberliğin tesisi, yeniden imar ve inşa sürecinin başlaması için başta Türkiye olmak üzere, Afganistan'a komşu olan D- 8 üyesi İran ve Pakistan ve Afganistan ile sınırı olan Türkistan, Tacikistan ve Özbekistan'ın süratle bir araya gelip gerçekleştirecekleri zirve ile Afganistan konusunda çözüme yönelik diplomatik adımları atması artık kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

"Biz Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ve yetkililerimize bildiriyoruz"

Erbakan, bölgenin istikrarının, güvenliğinin ve Afgan halkının selameti için Türkiye'nin Afganistan politikasında ABD'nin ajandasına göre değil, D-8 ve komşu Türk devletleri ile iş birliği içerisinde oluşturulmasına bağlı olduğuna dikkati çeken Erbakan, "Neredeyse yarım yüzyıldan beri küresel güçler tarafından istikrarsızlığa ve kaosa sürüklenen ve büyük acılar yaşayan Afganistan'da, dış güçlerin değil Afgan halkının çıkarlarını önceleyen, kucaklayıcı ve birleştirici adımların atılması, barış ve kardeşliğin yeniden tesisi için Türkiye'ye büyük sorumluluk düşmektedir. Gelinen noktada, Milli Görüş Lideri Merhum Erbakan Hoca'mızın geçmişte İslam coğrafyasında tüm sorunlu konularda arabuluculuk rolünü en etkili şekilde gerçekleştirmesinden hareketle, bugün de biz Yeniden Refah Partisi olarak Afganistan konusunda arabuluculuk yapmaya hazır olduğumuzu kamuoyuna ve yetkililerimize bildiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.

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