  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erbakan'dan 6'lı masaya tokat gibi gönderme!
Siyaset

Erbakan'dan 6'lı masaya tokat gibi gönderme!

Yeniakit Publisher
2023-03-26 22:34:00 - 2023-03-26 22:34:38

6'lı masanın Erdoğan düşmanlığında birleştiğine dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, "Biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti yapan bir parti değiliz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında Cumhur İttifakı'na katılmasının detaylarını anlattı.

Erbakan, "Biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti yapan bir parti değiliz." hatırlatmasında bulundu.

6'lı masanın topyekün Erdoğan düşmanlığında buluştuğu eleştirisinde bulunan Dr. Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23