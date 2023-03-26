Erbakan'dan 6'lı masaya tokat gibi gönderme!

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, TRT Haber canlı yayınında Cumhur İttifakı'na katılmasının detaylarını anlattı.

Erbakan, "Biz mevcut iktidar gitsin de ne olursa olsun siyaseti yapan bir parti değiliz." hatırlatmasında bulundu.

6'lı masanın topyekün Erdoğan düşmanlığında buluştuğu eleştirisinde bulunan Dr. Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanı ile prensipler konusunda uzlaştık. Böyle bir adım attık." dedi.