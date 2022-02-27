Erbakan Hoca’yı rahmetle anıyoruz

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

11 yıl önce bugün Rahmet-i Rahman’a kavuşan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, hayır ve dualarla yâd ediliyor. Gümüş Motor, Devrim Otomobilleri gibi pek çok bilimsel çalışmanın altında imzası olan, ASELSAN ve ROKETSAN’ın temelini atan Erbakan Hoca’nın geniş ufku halen ülkemize yol göstermeye devam ediyor.

Şehadet ayında Hakk'a yürüdü

Şehadet ayı şubatta vefat eden Milli Görüş’ün efsanevi lideri ve Türkiye’nin 27. Başbakanı Erbakan, ülkemizin bugünlere gelmesinde büyük emek sahibi liderlerin başında geliyor. 29 Ekim 1926’da Sinop’ta dünyaya gelen ve 27 Şubat 2011’de Ankara’da tedavi gördüğü hastanede emaneti Hakk’a teslim eden Erbakan’ın ömrü İslam’a hizmetle geçti. Başarılı bir eğitim hayatından sonra parlak bir akademik kariyer edinen Erbakan, 1969 yılında bağımsız aday olarak girdiği seçimlerde Konya’dan milletvekili seçildi. Bağımsızlar Grubu olarak Meclis’e girdikten sonra 17 arkadaşıyla Milli Nizam Partisi’ni kuran Erbakan, dinden bahsetmenin zor olduğu yıllarda Müslümanların hakkını Meclis kürsüsünden haykırdı.

“İman varsa imkân var” dedi

“İman varsa imkân vardır” sözü ile milletimize yılmaz bir mücadele şuuru aşılayan Erbakan, Türkiye’nin çehresini değiştiren projelere bir bir imza attı. Başlattığı ‘Ağır Sanayi Hamlesi’ ile 13 şeker fabrikası, 18 çimento fabrikası, 12 gübre fabrikası, 6 kâğıt fabrikası, 28 Sümerbank fabrikası, 2 yağ fabrikası, 27 Et kombinası gibi çok sayıda fabrikanın yapımını tamamladı. 40’a yakın barajı inşa eden Erbakan, savunma sanayiinde de devrim niteliğinde adımlar attı. ASELSAN ve ROKETSAN’ın temellerini atan Erbakan; tank, top, roket ve harp gemisi fabrikalarının alt yapısını oluşturdu. Leopar Tanklar’ın motorunu yapan Erbakan, ülkemizde tank sanayiinin gelişmesinde öncü oldu. İTÜ Motorlar Laboratuvarında % 100 yerli ilk motoru yaptı ve 1956’da motoru seri halde imal edecek olan 200 ortaklı Gümüş Motor A.Ş’yi kurdu. İlk yerli otomobil Devrim’in yapımında da yer aldı. 54. Hükümetin Başbakanı Erbakan, ilk defa denk bütçeyi kurdu, memura ve işçiye yüzde 150’yi aşan zamlar yaptı.

Ümmet de el uzattı

Erbakan Hoca, ümmet coğrafyasıyla koparılmak istenen kadim bağlarımızı da onardı. Rumların Kıbrıs’taki zulmüne seyirci kalamayan Erbakan’ın girişimiyle 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı ile Türkler kurtuldu. Başbakanlığı döneminde Türkiye ile İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri canlandırmakla kalmayarak ‘İslam Ortak Pazarı’nın ilk adımı sayılacak olan ve tüm dünyada yankı bulan İslam Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı D-8’i kurdu. 20. yüzyılın en büyük dış politik açılımı olan D-8’de, Türkiye liderliğinde bir araya gelen Müslüman ülkeler arasında; Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır, İran ve Nijerya bulunuyordu. 1992-1995’teki Bosna savaşına maddi manevi destek veren Erbakan, Boşnak Müslümanlarının gönlünde müstesna bir yer edindi. Aynı dönemde Çeçenistan’da devam eden savaşta da Müslümanlara kol kanat geren Erbakan, ümmet içinde sembol lider oldu. Siyonist tehlikeye en üst perdeden dikkat çeken Erbakan, Gazze’deki insanlık dramını dünya gündemine taşıyan ilk lider oldu.

Yüz binler dualarla uğurlamıştı

Kurduğu partiler 4 defa kapatılıp, 20 yıl siyasi yasak alan Necmettin Erbakan’ın Fatih Camii’ndeki cenaze namazı yüz binlerce sevenini bir araya getirdi. Cenazeye siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra, yurt dışından ve Türkiye’nin dört bir yanından binlerce seveni katılırken, merhumun tabutuna talebesi olan dönemin Başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da omuz vermişti.

Kabri başında dualarla yâd edildi

Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’nda merhum Necmettin Erbakan’ın kabrine gelen sevenleri, Kur’an-ı Kerim ve dualar okudu. Bazı vatandaşlar, Erbakan’ın kabrine çiçek bıraktı. Mezarlıkta kurulan çadırda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Vatandaşlardan Medine Basmacı, “Erbakan Hocamızın Türkiye’ye, hatta dünyaya yaptığı hizmetleri hayırla yâd etmek ve kendisini anlamaya çalışmakla onun büyük Türkiye ve yeni dünya fikriyatını yeryüzüne hakim kılabileceğimizi düşünüyoruz” dedi. Erbakan için dua eden Fatime Atik de “Çok kıymetli bir insandı. Onun çizdiği yolda, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam ediyoruz. Bütün hayallerini Cumhurbaşkanımız gerçekleştiriyor” şeklinde konuştu.

Fatih Erbakan: Babam gerçek bir dava adamıydı

Yeniden Refah Partisi ve Erbakan Vakfı Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının nesillere istikamet verdiğini, bir okul gibi çok sayıda insan yetiştirdiğini söyledi. Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde “Nesillere istikamet veren Erbakan” programında konuşan Erbakan, onun gerçek bir dava ve devlet adamı olduğunu belirterek, şunları dile getirdi: “4 partisi kapatılmasına rağmen beşincisini kurarak yoluna devam etme azmini ve dirayetini gösteren bir liderdi. Bütün hayatı ve 42 yıllık siyasi yaşamı boyunca daima hayrın yanında, şerrin karşısında durdu.”

Erbakan’ın müthiş bir hafızası vardı

Necmettin Erbakan’ın İstanbul Teknik Üniversitesinde görev yaptığı dönemde öğrencilerinden olan eski Refah Partisi Adana Milletvekili İbrahim Ertan Yülek, hocasının Türkiye’de başlattığı ağır sanayi hamlelerini anlattı. Refah-Yol iktidarı döneminde TBMM’de Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı olarak yer alan Yülek, Erbakan’ın zeki, akıllı, Türkiye’nin yetiştirdiği nadir kıymetlerden biri olduğunu, 1961-1962’de motorlar dersine girdiğini belirtti.

Türkiye ilk 10 ekonomiye girerdi

Erbakan’ın derste anlattığı konuları tahtaya tek tek yazdığını belirten Yülek, şunları anlattı: “Öyle müthiş bir hafızası vardı ki mesela V6 bir Mercedes veya Ford motorunun silindir hacmini verir. Silindirin içinde bir de piston vardır. Onun tolerans değerlerini yazardı. Bütün bunları hafızasında tutan müthiş bir hafızası vardı. Bütün öğrenciler ve daha sonra Hoca’ya siyasi bakımdan karşı olanlar da dahil onun ders anlatışını fevkalade överek anlatırlardı.” Erbakan’ın çalışmalarına “Ağır Sanayi 1977” kitabında yer veren Yülek, “TÜMOSAN, TAKSAN, GERKONSAN, TUSAŞ ve HAVELSAN bu dönemde yapıldı. Adı ‘ağır sanayi’ ama elektronik, uçak, otomotiv, tekstil ve ayakkabı sanayisi de var. 300’e yakın fabrikanın temeli atıldı ve 70’e yakını bitti. Türkiye eğer bu hızla devam etseydi 5 yılda dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasına girerdi” şeklinde konuştu.

Mesut Yılmaz dik dursaydı darbe olmazdı

28 Şubat darbesine de değinen Ertan Yülek, “Mesut Yılmaz, ‘Biz demokrasi konusunda iktidarla beraberiz’ deseydi, parlamentonun ağırlığıyla o darbe olmazdı” dedi.