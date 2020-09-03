  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erbakan Hoca'nın yol arkadaşı Özpala Hakk'a yürüdü
Gündem

Erbakan Hoca'nın yol arkadaşı Özpala Hakk'a yürüdü

İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı ve Milli Görüş lideri Prof.Dr.Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşı Sabri Özpala'nın bu gece sabaha karşı Hakk'a yürüdüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:44:00 -
Erbakan Hoca'nın yol arkadaşı Özpala Hakk'a yürüdü

Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşı, kapatılan Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı kurucularından, İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Sabri Özpala, bu gece sabaha karşı vefat ederek Hakk'a yürüdü.

Evli ve 4 çocuk sahibi olan Özpala, 1971 yılında Erbakan Hoca ile birlikte Milli Nizam Partisi'nin kurucuları arasında yer almıştı. Partinin İstanbul İl kurucusu olan Özpala, 1973 yılında ise Milli Selamet Partisi kurucu üyeliği ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...
Dünya

Alman bilim adamlarından koronavirüs araştırması: Kan gurubu A olanlar...

Alman bilim adamları son araştırmasında, kan grubunun ölümcül koronavirüse yakalanan insanların hastalığı atlatma sürecini nasıl etkilediğin..
Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin
Ekonomi

Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Türkiye'den geçerek Avrupa'ya satılacak olan Azerbaycan doğalgazında ilk taşıma başladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile taşın..
Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak
Siyaset

Erdoğan 'gerekeni yaparız' demişti! Ruhsatları geri alınacak

Terör örgütlerine ve teröristlere destek veren avukatlar artık meslekten ihraç edilebilecek. Yeni yasama yılında Avukatlık Yasası’nda yapıla..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı