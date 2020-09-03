Erbakan Hoca'nın yol arkadaşı Özpala Hakk'a yürüdü

Milli Görüş lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca'nın yol arkadaşı, kapatılan Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, İlim Yayma Cemiyeti, İlim Yayma Vakfı kurucularından, İslami İlimler Araştırma Vakfı Başkan Yardımcısı Sabri Özpala, bu gece sabaha karşı vefat ederek Hakk'a yürüdü.



Evli ve 4 çocuk sahibi olan Özpala, 1971 yılında Erbakan Hoca ile birlikte Milli Nizam Partisi'nin kurucuları arasında yer almıştı. Partinin İstanbul İl kurucusu olan Özpala, 1973 yılında ise Milli Selamet Partisi kurucu üyeliği ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştü.