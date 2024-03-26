Erbakan Hoca’nın oğlu ve damadı iyi dinlesin

Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’ndan ayrılarak CHP lehine Müslüman oylarını bölme kararı kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Seçmen nezdinde karşılık bulamayan Yeniden Refah’ın geçtiğimiz Pazar günü düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi’ne katılımın az olması da halkın bu kararı benimsemediğini gözler önüne serdi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a tepkilerin ardı arkası kesilmezken, Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu da tekrar gündeme geldi.

Akit TV’de Yeni Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Yazarı Ali Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yazıcıoğlu’nun merhum Necmettin Erbakan’a destek için ittifaka katılmadan, hiçbir makam istemeden nasıl destek olduğu konuşuldu.

Konuya dair Karahasanoğlu şunları söyledi:

“Muhsin Yazıcıoğlu’nun nefsî hareket etmediğini belirtmek için söylüyorum. Tansu Çiller hakaretlerde bulunmuş olmasına rağmen Muhsin Yazıcıoğlu için, Büyük Birlik Partisi 8 milletvekili kazanıyor ve Erbakan Hoca ile Tansu Çiller hükümet kuracağı dönemde Büyük Birlik Partisi ittifakın içerisine girmiyor, herhangi bir bakanlık almıyor, herhangi bir makam almıyor, dışarıdan Refah-Yol hükümetine destek veriyor. Refah’ın ve Doğru Yol’un oyları yetiyor muydu iktidar için? Erbakan hocamızın oğlu iyi dinlesin. Erbakan hocamızın damadı iyi dinlesin. Dışarıdan, tek bir makam almadan, tek bir bakanlık almadan…”