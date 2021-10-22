Erbakan Hoca’nın kemikleri sızlıyor! Rantiyecilerin gözyaşlarını Milli Gazete sildi

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Faiz lobisinin Türkiye’ye dolar üzerinden yürüttüğü sinsi plan, içeride muhalefetin iştahını kabartırken, Saadet Partisi’nin de bu kervana dahil olması duyarlı Müslümanlardan tepki çekiyor.

Merkez Bankası dün 200 baz puanlık indirimle faizi yüzde 18'den yüzde 16'ya indirirken, Milli Gazete de sol medya ile birlikte hareket edercesine haberler imza attı.

Erbakan Hoca’nın kemikleri sızladı

Faizin düşürülmesinden memnun olmak yerine doların yükselmesini baz alan Milli Gazete ve Saadet Partisi’nden ise Erbakan Hoca’nın kemiklerini sızlatacak cinsten tepkiler geldi.

Vatandaşın belini büken faizde yapılan indirimle faiz lobisi ve rantiyeciler şoka girerken, dolardaki tepkiye aldanan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada "Rantiyeciler için kriz yok" açıklamasında bulundu. Muhalefetin yalan kervanına katılan Karaduman, dolar üzerinden Türkiye’ye karşı yürütülen operasyonu görmezden gelerek AK Parti hükümetini eleştirdi.

Milli Gazete ne istiyor?

Öte yandan Milli Gazete’de faizin düşürülmesinden memnun olmak yerine, dolardaki yükselişi baz alarak ekonomik felaket tellallığı yaptı. Faiz lobisinin ekmeğine yağ süren Milli Gazete, Merkez Bankası'nın faizi 2 puan indirdiği gün, tıpkı rantiyeciler gibi, “Faiz indi, dolar çıktı” başlığı atarak faizi düşürmenin çare olmayacağını savundu.

Faizin düşürülmesine, Saadet camiasından gelen bu tuhaf tepkiler duyarlı Müslümanlardan tepki çekti. Erbakan Hoca’nın yıllarca faiz lobileriyle verdiği mücadele hala hafızalardaki yerini korurken, Milli Gazete, faize indirilen bu tokada karşı gösterdiği tutum ile eleştiri oklarının hedef oldu.