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Gündem Erbakan Hoca'dan Taksim Camii cevabı
Gündem

Erbakan Hoca'dan Taksim Camii cevabı

Yaşamı boyunca Taksim'e cami yapılması için uğraşan merhum Başbakan Necmettin Erbakan Hoca'nın hayali yıllar sonra gerçekleşiyor. Caminin açılışına saatler kala Erbakan Hoca'nın o dönem Taksim Camii'ne muhalefet edenlere verdiği cevap bir kez daha akıllara geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 12:44:00 -

Siyasi yaşamı boyunca Taksim’e bir cami yapılması arzusunu dile getiren merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın hayali bugün gerçekleşiyor. 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii, bugün cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak.

Erbakan'ın hayali 25 yıl sonra gerçekleşti

2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı camiyi merhum Başbakan Necmettin Erbakan 1996 yılında yapmak istemişti. Ancak o dönem muhalefetin ve medyanın takoz koymasıyla birlikte, bu hayal gerçekleşememişti. Aradan geçen 25 yılın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Erbakan Hoca'nın hayalini hayata geçirdi.

Erbakan Hoca'dan Taksim Camii cevabı

O dönem Taksim Camii için yapılan eleştirilere cevap veren Necmettin Erbakan Hoca, "Sivas'ın bir köyüne gidelim, diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim'de bir cami yapacakmış. Ne diyecek bu köydeki adam; Allah razı olsun ya ne güzel diyecek. Peki bre fosil kafa, halk böyle söylerken sana ne oluyor? Sen niye Taksim'e cami yapılacak diye kuduruyorsun, isterik nöbetler geçiriyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Kahraman yılmaz

ALLAH RAHMET ETSİN SAYIN HOCAM Sivas eski baş. sorulsa Çamlıcaya camı yapıldı ne demez Allah Razı olsun yapanlardan
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