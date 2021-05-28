Siyasi yaşamı boyunca Taksim’e bir cami yapılması arzusunu dile getiren merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın hayali bugün gerçekleşiyor. 4 yıl önce temeli atılan Taksim Camii, bugün cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak.

Erbakan'ın hayali 25 yıl sonra gerçekleşti

2 bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı camiyi merhum Başbakan Necmettin Erbakan 1996 yılında yapmak istemişti. Ancak o dönem muhalefetin ve medyanın takoz koymasıyla birlikte, bu hayal gerçekleşememişti. Aradan geçen 25 yılın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Erbakan Hoca'nın hayalini hayata geçirdi.



Erbakan Hoca'dan Taksim Camii cevabı

O dönem Taksim Camii için yapılan eleştirilere cevap veren Necmettin Erbakan Hoca, "Sivas'ın bir köyüne gidelim, diyelim ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksim'de bir cami yapacakmış. Ne diyecek bu köydeki adam; Allah razı olsun ya ne güzel diyecek. Peki bre fosil kafa, halk böyle söylerken sana ne oluyor? Sen niye Taksim'e cami yapılacak diye kuduruyorsun, isterik nöbetler geçiriyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.