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Siyaset Erbakan Hoca olsa 'hadi oradan' derdi! Karamollaoğlu'ndan CHP'nin başörtüsü çıkışına destek
Siyaset

Erbakan Hoca olsa 'hadi oradan' derdi! Karamollaoğlu'ndan CHP'nin başörtüsü çıkışına destek

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Başörtüsünün 1 metrelik bez parçası olduğunu söylemesine karşın 2023 seçimlerinde muhafazakarların oyunu alabilmek uğruna başörtüsü ile ilgili kanun teklifi sunacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek çağrısını 'kıymetli' bulduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 19:09:00 - 2022-10-04 19:31:46
Erbakan Hoca olsa 'hadi oradan' derdi! Karamollaoğlu'ndan CHP'nin başörtüsü çıkışına destek

 yeniakit.com.tr 

Başörtülülere ikinci sınıf vatandaş muamelesi yaparak hor gören CHP, son dönemlerde başörtülü kişilerle objektiflere poz vererek büyük bir algı operasyonuna girişti. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile başörtüsüne ilişkin kanun teklifini Meclis'e sunacaklarını söyledi.

CHP'li yandaşları tepki gösterdi

AK Parti'nin getirdiği 'başörtüsü serbestliği' üzerinden partisine oy kazandırmak isteyen Kılıçdaroğlu'nun çağrısı samimiyetsiz bulunurken kendi partilileri ve yandaşları tarafından da karşılık bulmadı.

Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne '1 metrelik bez parçası' dediği ve ikna odalarının mucidi Nur Serter'in milletvekilliği yaptığı CHP'nin, başörtüsü çıkışına Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu'ndan destek geldi.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısını 'kıymetli' buldu

"Sakın CHP'ye aldanmayın" diyen Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın izinden gittiğini söylerken dindarlara kan kusturan CHP ile ittifak yapan Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun çağrısını 'kıymetli' buldu.

Twitter hesabından CHP liderinin videosunu alıntılayan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Sn. Kılıçdaroğlu’nun, kazanımları yasal güvence altına alacak ve keyfi uygulamalara son verecek olan çağrısını kıymetli buluyor ve destekliyoruz.

 

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