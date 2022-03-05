Erbakan düşmanları ile aynı masada buluşan Saadet Partisi'nden Erdoğan'a 'Erbakan' tepkisi!

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AK Parti Nevşehir İl Gençlik Kolları, kentteki billboardlara astığı afişle merhum Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı andı.

AK Parti tarafından asılan afişlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile merhum Hoca'nın fotoğraflarına yer verilirken, "Emanetin emin ellerde" mesajı yazıldı.

Hem eşcinsellere yasa vadedenlerle el sıkışıp hem bunu yaptılar!

Merhum Erbakan'ı başbakanlığı döneminde, dini özgürlüklere vurulan darbelerle indirmeye çalışanlarla, terör sevicilerle, eşcinsellere yasa vadedenlerle aynı masada buluşan Saadet Partisi'nin Nevşehir İl Başkanı Ali Doğan Simit, billboardlara asılan afişler üzerinden AK Parti Nevşehir İl Gençlik Kollarını hedef aldı.

Saadet Partili Simit, akıllara durgunluk veren şu mesajı paylaştı:

Bu ne hal. Cennet mekan Erbakan hocamın sağlığında onu yüz üstü bırakıp gidenler, bu iş Erbakan'la olmaz diyenler, hatta hakaret edenler şimdi çıkmışlar emanet emin ellerde hocam diyor. Ne zaman emanet etmiş bunlara rahmetli hocam? 2011 yılında ahirete hicret etti ve saadet partisi genel başkanı olarak hatırlatırız kendisini. Ne hallere düştüler. Allah akıl fikir versin.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı'nın hedef alınan afişi!