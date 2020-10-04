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Siyaset Erbakan: Bize kulp takamazlar
Siyaset

Erbakan: Bize kulp takamazlar

Partisinin Kars 1. Olağan Kongresi’nde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, medyanın çifte standardına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:00:00 -
Erbakan: Bize kulp takamazlar

Kendilerini haber yapmayan medyayı eleştiren Erdoğan, şöyle konuştu: “Yeniden Refah Partisi’ne ‘FETÖ ile terör ile iş birliği yapıyor’ demeleri imkansız. Yeniden Refah
Partisi’ne ‘CHP’nin arkasına takıldı ve geçmişi karanlık’, ne olduğu belli değil diyemezler. ‘Ajandası gizli ne yapacağı belli değil, söyledikleri boş, konuştuklarının içi boş’ diyemezler. ‘Yeniden Refah Partisi’nin dış güçlerle bağlantısı var’ diyemezler. Böylece Yeniden Refah Partisi’ne takacak bir kulp yok.”

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